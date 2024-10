Blessd confirmó en pleno concierto y en sus redes sociales que volvió con la influencer La Suprema: “Quién lo iba a creer”

Blessd y La Suprema hicieron oficial su regreso con románticas fotos en redes sociales - crédito @blessd/Instagram

El cantante Blessd y la influencer La Suprema hicieron oficial la nueva oportunidad que se dieron en el amor, confirmando así los rumores sobre su regreso. Por su parte, el artista urbano nacido en Itagüí, Antioquia, dedicó un par de rimas a la creadora de contenido paisa durante su concierto en Bogotá y posteriormente publicó una galería de fotos junto a ella en su cuenta oficial de Instagram.

Mientras tanto, Nicole Johanna Rivera, nombre de pila de la también Youtuber compartió en sus redes sociales la galería que publicó el joven cantante, así como el video en el que hace la romántica dedicatoria frente al público asistente a su show en la capital colombiana.

“Cielo, usted sabe que me encanta, es que contigo hago match y con las otras no convino. Duélale a quien le duela estoy enamorado de Nicole Rivera, aunque no lo crean a quien amo es a La Suprema”, son parte de los versos que entonó en tarima Blessd para contarle a su fanaticada que él y la la influencer oriunda de Medellín, sí estaba de nuevo juntos como lo habían revelado un par de fotos, pues La Suprema acompañó al cantante de 24 años de edad a los dos conciertos que tuvo en Bogotá.

Blessd y La Suprema hicieron oficial la segunda oportunidad que se están dando en el amor, la pareja confirmó su regreso - crédito @notifamosoos/Instagram