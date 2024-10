Juan Diego Alvira contó cómo sobrevivió a un ataque con piedras en medio de un reportaje: “Vainas a las que uno se somete”

Juan Diego Alvira detalló el ataque con una roca mientras estaba en un área peligrosa - crédito @juandiego.alvira / Instagram

Juan Diego Alvira, reconocido periodista colombiano, relató recientemente un incidente que vivió en las calles, donde fue atacado con una roca de gran tamaño. Según sus declaraciones, el hecho ocurrió mientras se encontraba en una zona peligrosa y sin presencia policial, lo que resalta los riesgos inherentes a su profesión.

Alvira, que ha trabajado en medios como Noticias Caracol, El Tiempo, CityTV, Revista Semana y actualmente en La W Radio, compartió esta experiencia en una entrevista, destacando la intervención de su guardaespaldas, que logró desviar la roca. El periodista, originario del departamento de Tolima, ha sido una figura destacada en la televisión colombiana por más de una década.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Su salida de Noticias Caracol fue un evento que causó tristeza entre sus seguidores, quienes lo consideraban una de las caras más queridas del canal. Alvira explicó que su decisión de dejar el noticiero se debió a su deseo de tener su propio programa, un sueño que no pudo concretar en Caracol debido a la negativa de las directivas. Esta situación lo llevó a unirse al equipo de Revista Semana.

El escolta de Juán Diego Alvira intervino y desvió la roca lanzada hacia él - crédito @juandiego.alvira/Instagram

Durante su participación en el programa Los Impresentables, de la emisora Los 40 Principales, Alvira compartió detalles sobre su vida personal y profesional, incluyendo el incidente con la roca. En sus declaraciones, mencionó que en una ocasión le asignaron un escolta que a su vez era cantante de vallenato, lo que le generó cierta incomodidad. Sin embargo, fue este escolta quien lo protegió durante el ataque, demostrando la importancia de su presencia en situaciones de riesgo.

“Entonces resulta que tuve un escolta una vez, yo desde ahí desconfié de algunas escoltas (…) Me asignaron uno que me daba, era pena, porque el hombre era cantante de vallenato y comenzó a cantar a grito herido (…) Pero una vez me tiraron una piedra, a mí mucha gente me pide fotos, pero también uno no es monedita de oro para caerle a todo el mundo bien y estando con los escoltas, el man se metió, pero era una roca y ‘pam’, me la tiró y el hombre se la alcanzó a meter, andaba con chaleco y esa cosa por su rol, pero son unas vainas a las que uno se somete y nos metíamos a zonas duras y sin policía”, narró el comunicador durante la charla con el medio citado.

El periodista también reflexionó sobre los desafíos de su carrera, que a menudo lo llevan a cubrir noticias en áreas peligrosas. A pesar de los riesgos, Alvira continúa comprometido con su labor informativa, ahora desde su programa Sin Carreta en La W Radio, donde sigue abordando temas de interés nacional e internacional.

Los elogios a Juan Diego Alvira en ‘Los Impresentables’

Valentina Taguado se desbordó en elogios por Juan Diego Alvira - crédito @valentinataguado / Instagram

En paralelo, Valentina Taguado generó revuelo en las redes sociales tras expresar su admiración por el periodista Juan Diego Alvira. Durante la entrevista, Taguado elogió a Alvira, describiéndolo como uno de los periodistas más atractivos del país. La presentadora, conocida por su sentido del humor, comentó que finalmente tenía “con qué recrear el ojo” en su lugar de trabajo, refiriéndose a la presencia de Alvira en el edificio.

La interacción entre Taguado y Alvira se dio en un contexto de humor y admiración. Según relató la presentadora, tuvo que “emboscar y perseguir” al periodista para lograr tomarse una fotografía con él, lo que desató una serie de comentarios en las redes sociales. Durante el programa, Taguado bromeó diciendo que todas las mañanas veía a Alvira y que le daban ganas de “tirarse encima” de él, aunque aclaró que era una broma. Además, expresó su admiración por é al declarar: “Juan Diego, lo amo. Me declaro fan suya”. La interacción entre Taguado y Alvira también incluyó un comentario jocoso sobre la esposa del periodista, a quien Taguado mencionó con respeto, diciendo: “Con todo respeto, don Diego, qué bueno come su mujer”.