Accidente en vía Mosquera-La Mesa: estudiante sobreviviente contó cómo sucedió todo dentro del bus antes y después

Hay consternación en Colombia luego del accidente de un bus de la empresa Turiscol, en el que viajaban 28 estudiantes, entre los 17 y 22 años, más el conductor, mientras se movilizaba en el kilómetro 96 en la vía Mosquera-La Mesa (Cundinamarca), dejando un saldo de seis personas muertas y 22 más heridas.

Los hechos se presentaron en la mañana del sábado 5 de octubre, cuando el bus, al parecer, perdió el control del vehículo, se presume que, por fallas mecánicas, y se volcó de manera estrepitosa. El accidente quedó registrado en una cámara de seguridad del sector, que mostró la magnitud del siniestro vial, del que aún se continúan con las indagaciones correspondientes para determinar lo que ocurrió.

Los 28 estudiantes hacían parte de la Corporación Educativa Nacional (CEN), de hecho, una de las sobrevivientes compartió que su mejor amiga está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luchando por su vida. “Lastimosamente perdió un brazo y ha sufrido dos paros cardíacos, en este momento se está en la UCI”, indicó la mujer a Noticias Caracol.

Del mismo modo, la sobreviviente dio su dramático relato de lo que vivió en los momentos previos a que el bus colisionara: “En este caso, íbamos en el bus, el bus se frenó casi como de la nada y el señor intentó, acelerar, acelerar para que el bus antes avanzara más, en vez de intentar frenar o parar. Comenzó a oler muchísimo a quemado, muchísimo a quemado, todos dijimos como que vengan está oliendo muchísimo a quemado, el señor tampoco hizo nada, decidió seguir”, contó al medio.

La estudiante expresó que, posteriormente, el conductor intentó maniobrar para detener el vehículo, pero ya era demasiado tarde. “O sea, la posibilidad de que hay de que pueda poner el freno de mano, o algo así, 1000%, y después de eso, cuando comienza a bombear el freno, acelera, en un punto ya en bajada, ya no acelera más, no recibe el freno, y el cual comienza a bombear el freno para frenar, pero no frena el bus”, complementó al medio citado.

En ese instante, recuerda cuando uno de los docentes que acompañaban la actividad, les da indicaciones que quizás le pudo haber salvado la vida: “El docente nos dice: ’chicos agárrense fuerte. Nos agarramos todos, mi compañero de al lado se agarró de la silla, yo me hice en bolita, el señor se desvió como dos carros y va súper rápido, cuando fue que llegó el suceso en que se volcó. Todos caímos, la verdad, yo cerré los ojos porque fue algo muy impactante, para mí tenía demasiado miedo”.

Las cinco jóvenes fallecidas estaban a solo un año para terminar con su carrera profesional en veterinaria; incluso, la actividad programada había sido aplazada debido a los incendios registrados en la vereda Bojacá.

Entre tanto, la ministra de transporte María Constanza García, lamentó lo sucedido en la vía del Cundinamarca, y envío las respectivas condolencias a las familias de las víctimas fatales. “Lamentablemente se presentó un siniestro en la vía La Mesa, Mosquera donde fallecieron cinco estudiantes, todas mujeres, y les envío un saludo de condolencia y realmente desde el sector transporte lamentamos que se generen estos hechos en nuestras vías”, expuso la jefe de cartera.

Agregó que resulta importante que se tomen precauciones al momento de movilizarse en la vía. “Y enviar un mensaje a todas las personas que saldrán en esta semana, que se haga un uso responsable de la infraestructura vial, que se haga un control de velocidad en nuestras vías, que se respete las indicaciones para que evitemos estos hechos lamentables que se registran en nuestra infraestructura vial”, puntualizó.