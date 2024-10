Petro explotó contra Francisco Barbosa por su gestión: “Le entregó tierras del paramilitarismo al Clan del Golfo”

Gustavo Petro arremetió contra Francisco Barbosa por su gestión en la entrega de tierras - crédito Colprensa

El 3 de octubre de 2024, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó 18 predios que equivalen a 8.430 hectáreas para beneficiar a 572 familias de San Sebastián de Buenavista, Magdalena. Durante su intervención, el presidente de la República, Gustavo Petro, habló sobre la presencia que tuvo el paramilitarismo en esta región.

De acuerdo con el mandatario, la influencia del Clan del Golfo en los territorios del país se registró a causa de la gestión del exfiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, a quien acusó de entregarle tierras a grupos armados ilegales.

“El señor Barbosa se negó a entregar el listado de bienes que la Fiscalía tenía que recoger, de los que entregaban los paramilitares se indemnizaran sus víctimas. Ahora entiendo por qué, esas tierras se las había entregado al Clan del Golfo”, aseveró el jefe de Estado.

Gustavo Petro aseguró que el exfiscal Francisco Barbosa le entregó las tierras destinadas al campesinado al Clan del Golfo - crédito Presidencia de la República

Bajo esta misma línea, dijo que es difícil de creer que todas las tierras entregadas por los cabecillas de los grupos paramilitares hayan vuelto a manos de otros grupos armados y no a la de los campesinos que habitaban en dichas propiedades antes de que el conflicto armado llegara a su territorio.

“Cómo es posible que las tierras entregadas por Mancuso, Macaco y Jorge 40 y no sé cuántos más se le entregan a la Fiscalía y luego nos dimos cuenta de que los que están ahí son hombres de fusiles que son integrantes del Clan del Golfo”, resaltó el primer mandatario.

En ese sentido, cuestionó la administración de Barbosa y le envió un contundente mensaje preguntándole por su participación en la presunta entrega de tierras al Clan del Golfo.

“¿Es que la Fiscalía le entregó las tierras del campesinado al Clan del Golfo?, me pregunto yo”. A propósito, le dijo al exfiscal Barbosa que no supo defender dichos predios o no quiso hacerlo.

Francisco Barbosa estuvo al mando de la Fiscalía General de la Nación hasta el 2024 - crédito Colprensa

El presidente Petro también aseguró que lo único que hizo el exfuncionario durante la administración de la Fiscalía General de la Nación fue “pasar la tierra de unos narcotraficantes asesinos a las manos de otros narcotraficantes asesinos”.

A su vez, señaló que este tipo de acciones obstaculizan la consecución de paz en el territorio colombiano. “Así no se puede construir justicia y mucho menos formar una nación”, indicó Gustavo Petro.

Entrega de tierras en los departamentos Magdalena y Córdoba

Gustavo Petro confirmó que entregara tierras en Córdoba - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Cancillería de Colombia

Desde San Sebastián de Buenavista, Magdalena, el presidente Petro también anunció que se hará entrega de un recurso a la Universidad de Antioquia. “Desde este pueblo campesino, agredido por el paramilitarismo, agredido por el narcotráfico, en lugar de responder con venganzas y odios que no nos interesan, respondemos con la mano abierta y el corazón entregado”, indicó.

De igual manera, el gobernante de los colombianos afirmó que los recursos destinados a la institución de educación superior serán para fomentar la educación de jóvenes del país en búsqueda de que se consiga la paz en Colombia.

“El dinero que aquí se entrega por esta hacienda va directo a la Universidad de Antioquia para que se ayude a educar a toda una generación de Paz de jóvenes, muchachos y muchachas de Medellín y del departamento de Antioquia”, resaltó Petro.

Por otro lado, dijo que desde el Gobierno nacional no van a permitir al paramilitarismo, continúe afectando el diario vivir de los campesinos, por lo que reveló que iba a entregar hectáreas de tierra a miles de personas en Córdoba para que puedan salir adelante.

“Ahora tenemos 7.000 personas esperándonos en Córdoba, en Buenavista, donde vamos a entregar 8.000 hectáreas en uno solo de los municipios de Córdoba”, aseguró el jefe de Estado.