Estas fueron las sentidas palabras del militar que no abordó el helicóptero accidentado en Vichada: “No cumplí la misión”

Miembro de la institución que no se subió aL helicóptero accidentado contó los momentos de angustia - crédito Fuerza Aérea Colombiana/Redes sociales

En la madrugada del domingo 29 de septiembre, un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) sufrió un accidente en la vereda Garabato, ubicada en el municipio de Cumaribo, en el departamento de Vichada, resultando en la trágica muerte de ocho militares.

La aeronave, un Huey II FAC-4441, había sido reportada como desaparecida alrededor de las 9:00 a. m., según informaron las autoridades militares.

La localización del helicóptero se logró mediante el uso de sistemas electroópticos de otras aeronaves de la FAC, lo que permitió confirmar el siniestro en la mencionada vereda. Tanto la institución militar como el presidente Gustavo Petro confirmaron el accidente poco después de que se reportara la desaparición de la aeronave.

En medio de la despedida de los militares que se llevó a cabo en la iglesia del Cantón Norte de Bogotá, César Augusto Gil Lozano, artillero de la FAC, uno de los militares que no abordó el helicóptero, y que perdió a su esposa en el accidente, compartió los difíciles momentos vividos tras el trágico suceso.

En redes sociales circularon imágenes de los momentos posteriores al accidente aéreo en el que fallecieron ocho militares - crédito red social X

En la capital se dio el último adiós a cuatro de las víctimas del accidente aéreo. Los féretros contenían los cuerpos del capitán Julián David Perilla, el técnico segundo Jhonatan Caro Rincón, la técnico cuarto Ana María Gutiérrez y la técnico tercero Liceth Daniela Duarte Barbosa, cariñosamente apodada “Chimuelo”, por lo que en su caja fúnebre se colocó un peluche.

El esposo de esta última, quien se encontraba en la base aérea del Vichada el día de los hechos, no fue enviado a la misión según el cronograma, expresó su desilusión al intentar rescatarlos en otro helicóptero, siendo impedidos por el mal clima.

“Faltando 10 millas para llegar a las primeras coordenadas que nos dieron, nosotros ya estábamos volando como a 400 pies, pero empezó a llover. Y nosotros intentando llegar al punto, nos quedamos a 3 millas, es como un minuto volando, no es nada... Y no se pudo, llegué y yo dije ‘pues no cumplí la misión’, porque yo tenía que salir con todos y volver con todos. Yo iba por el cuerpo de mis compañeros y yo iba por el cuerpo del amor de mi vida”, expresó entre lágrima el militar de la FAC.