Colombiana fue maltratada en un famoso restaurante de París: “Dijeron que me levantara y me fuera”

Al ser obligados a dejar el restaurante, decidieron probar otro postre del centro de París - crédito @sdrpost27 / TikTok

Las redes sociales se han convertido en una nueva ventana para explorar la gastronomía de ciudades como Tokio, Milán y París, de ahí que la creadora de contenido colombiana Sofía Duarte llegara a la capital francesa buscando probar el que sería el mejor mousse de chocolate, según las recomendaciones de TikTok.

Sin embargo, se llevó una gran decepción, pues no solo se fue sin probarlo, sino también recibió un trato desagradable por parte del personal. Así lo habría advertido a otros viajeros, entusiasmados con la idea de comerse una porción de esta famosa preparación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“No me quisieron vender el mousse de chocolate viral de TikTok en París (...) yo sé que los franceses tienen la fama de ser groseros, de estar de mal genio siempre, pero yo, habiendo vivido en diferentes ciudades de Francia por un tiempo, les puedo decir que no es así, para nada”, insistió.

El mesero la obligó a salir sin haber atendido su orden - crédito @sdrpost27 / TikTok

Pero, con todo y que conoce el idioma y el trato de los parisinos, vivió “una experiencia demasiado fea. Junto a un amigo visitamos Chez Janou, que es un restaurante delicioso en el que, supuestamente, tienen el mejor mousse de chocolate de París. Hicimos fila, más o menos por una hora, y mientras esperas te preguntan qué vas a consumir, entonces, yo le conté al encargado que queríamos un mousse de chocolate y hasta ahí todo bien”.

Tras recibir asistencia en la fila siguieron esperando y pasados unos minutos, finalmente, la larga espera parecía terminar. O al menos, eso era lo que pensaban hasta que los atendió cierto mesero: “Nos asignaron la mesa y pedimos dos postres, dos capuchinos y una copa de vino, pero, cuando le dije al mesero lo que queríamos, nos contestó que no nos podía vender únicamente el postre, entonces, le expliqué que también queríamos el café y el vino y dijo: absolutamente no”.

Ninguna explicación ni cambio en la orden fue suficiente como para que accedieran a venderles el famoso postre; así que, finalmente, salieron del lugar, cuando el mesero adoptó una actitud hostil: “Le estaba hablando en francés y él empezó a contestarme en inglés, como si yo no entendiera lo que me estaba diciendo y, acto seguido, de la nada, nos pidió que nos levantáramos y nos fuéramos”.

Abogado colombiano realiza ventas de hasta un millón de euros con sus chorizos en París

Juan David Castillo, conocido como el ‘man de los chorizos’, se ha convertido en un referente del emprendimiento colombiano en París, según Forbes. Con su restaurante Dicha, que comenzó como un modesto proyecto de venta de chorizos en la calle y a domicilio, Castillo factura casi un millón de euros al año. Su cafetería, que ofrece una variedad de productos colombianos, es hoy un punto de referencia para quienes quieren “recordar la tierrita” en la ‘ciudad del amor’.

La historia de Castillo comenzó en 2017, cuando, tras graduarse como abogado, decidió dar un giro radical y estudiar gastronomía en Argentina. Desde ahí se mudó a Francia, para reunirse con sus padres y hermana, y donde comenzó a trabajar en la cocina del afamado chef Mauro Colagreco. Pero, después de un año, optó por dedicarse a algo propio: la venta de chorizos.

En palabras de Castillo, “aprendí a hacer chorizos en Argentina, entonces decidí irme con algo bien profesional, porque a los productos que veía les hacía falta eso: una profesionalización, y una forma de hacerla diferente”. Así, con la ayuda de su padre y tres kilos de carne, comenzó su proyecto desde el apartamento donde vivían.

Castillo reenfocó su carrera para salir de la vida de oficinista - crédito @cordoba.daniel / TikTok

A medida que su negocio crecía, la producción pasó de tres a 70 kilogramos semanales de carne, repartidos entre su restaurante y tiendas locales. Castillo también logró que sus productos llegaran a supermercados como Intermarché, distribuyendo a otras ciudades de Francia, tales como Grenoble, Lille, Lyon, Nantes, Dijon y Toulouse.

Según declaró a Forbes, el reconocimiento en redes sociales y los grupos de latinos en Francia ayudaron a impulsar la demanda: “No había una semana que no tuviera clientes, y no ha habido un día donde no haya tenido, por lo menos, una entrega de chorizos”.

En 2024, el creador de contenido especializado en salsa, Daniel Córdoba, visitó el restaurante de Castillo en París y relató la experiencia de conocer Dicha. El abogado y chef expresó: “Es un restaurante que montamos hace ya dos años y estamos muy contentos porque empezamos vendiendo chorizos en la calle, vendiendo chorizo en domicilio y... bueno, gracias a Dios, hoy en día tenemos este restaurante al que viene mucha gente y eso nos pone muy felices, muy contentos”.

Los viernes, Castillo sirve el plato con salsa de fondo, para transportar a su clientela de vuelta a Colombia - crédito @el_man_de_los_chorizos / Instagram

Los elogios al restaurante Dicha no se hicieron esperar, especialmente desde Colombia. Los comentarios positivos de quienes visitaron el lugar resaltan el orgullo de ver a un colombiano triunfando en la capital mundial de la cocina. Entre los testimonios destacan frases como: “Cuando tenga la dicha de ir a París, será el primer lugar que visite”, “Siempre que voy a París paso a buscar mi dosis de colombianidad” y “Una parada obligatoria en París”.