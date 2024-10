Critican a la representante María Fernanda Carrascal por “confundir” contrato a término fijo con uno de prestación de servicios

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal fue criticada en redes sociales en el que argumentan que confundió el contrato a termino fijo con el de prestación de servicios - crédito Colprensa

Los representantes a la cámara dieron inicio al análisis detallado y votación de los 78 artículos que conforman la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo el lunes 30 de septiembre.

Pese a los intentos por alcanzar consensos, las posturas antagónicas entre las diferentes bancadas persisten en torno a varios de los puntos neurálgicos del proyecto legislativo. El martes primero de octubre la discusión continuó en el Congreso de la República.

En el fragor del debate, la representante ponente María Fernanda Carrascal ha sido blanco de fuertes cuestionamientos. Se le acusa por la oposición de desconocer sobre las diversas modalidades laborales vigentes en el país. En particular, habría incurrido en confusiones al equiparar figuras como los contratos a término fijo y los de prestación de servicios.

Las palabras de la representante que generaron la controversia fueron las siguientes: “La utilización de estos contratos a término fijo son para enmascarar las relaciones laborales, para no pagar seguridad social, para no pagar prestaciones y eso es infame”.

Posteriormente a estas afirmaciones, en redes sociales se difundió un video donde la oposición desmintió a la congresista, indicando que sus declaraciones no eran verídicas. La modalidad mencionada por la congresista es la de prestación de servicios.

En respuesta a lo dicho por Carrascal el también representante a la Cámara Hernán Cadavid comentó que: “En la argumentación que nos da el gobierno y los ponentes, están presumiendo que el contrato a término fijo es igual al de prestación de servicios y que no hay vacaciones ni primas. Eso no es cierto, pero parece que quienes redactaron la reforma nunca han generado un empleo en Colombia”

Y es que, un contrato a término fijo implica la contratación de un empleado para realizar tareas específicas, finalizando al concluir dichas labores. El empleado tendrá derecho a todas las prestaciones sociales, pero el contrato no puede extenderse más allá de tres años.

Por otro lado, la modalidad de prestación de servicios se utiliza cuando es necesario contratar a una persona por un tiempo determinado. En este caso, el contratista debe asumir todas las prestaciones sociales y no disfruta de vacaciones. Este tipo de contratación es el más comúnmente utilizado por el gobierno de Petro y el Congreso de la República.

Posteriormente, en redes sociales, figuras políticas de la oposición también cuestionaron a la representante a la Cámara del Pacto Histórico. En ese sentido, el congresista del Centro Democrático, Andrés Forero comentó en su cuenta de X lo siguiente: “Alarma que para justificar la reforma laboral algunos de sus defensores, por desconocimiento o mala fe, digan cosas abiertamente falsas. No es cierto que en los contratos a término fijo no se paguen vacaciones ni prestaciones sociales. Destruyen lo que no acaban de entender”, escribió Forero.

Por su parte, en la cuenta oficial del partido de oposición Cambio Radical comentaron que: “#LaExperienciaEs lo que no tiene el “cambio”: al embajador en México no lo sacan por joven sino por no ser apto. Ni preparación: Mafe Carrascal, ponente de la reforma laboral dijo: trabajamos 60 horas al día y ahora iguala contrato a término fijo con prestación de servicios”!.

En cuanto a la representante María Fernanda Carrascal, con respecto al episodio también hizo una publicación en su cuenta de X explicando lo siguiente: “Ayer la oposición dijo que al ser el contrato a término fijo un contrato laboral no era usado para evadir el pago de prestaciones, pero que igual no querían a término indefinido porque sube los costos, ¿al fin qué? La realidad hoy es que se están supliendo necesidades permanentes/misionales con contratos cuyo fin no es ese”.

Y agregó que: “Deberían ser más honestos con el país, se resisten es a que los trabajadores y trabajadoras tengan estabilidad laboral. Los contratos a término fijo que se renuevan sin límite ponen en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores, su salud mental, y sus proyectos de vida”.