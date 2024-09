Esta fue la canción de Luis Egurrola que Diomedes Díaz no quería grabar y se convirtió en un éxito

Luis Egurrola escribió éxitos para artistas como Diomedes Díaz - crédito @luisegurrolah/Instagram - Colprensa

Luis Egurrola, el conocido compositor del género vallenato, falleció el 16 de septiembre en la Clínica Cardiovascular del Cesar. La noticia fue confirmada por la Gobernación del Departamento del Cesar a través de una publicación en redes sociales.

Egurrola, de 60 años, se encontraba internado por complicaciones derivadas de una neumonía severa que afectó su pulmón izquierdo.

Egurrola era reconocido no sólo por su talento para la composición sino también por su contribución al género vallenato. A lo largo de su carrera, escribió numerosos éxitos para artistas importantes como Diomedes Díaz, Silvestre Dangond, Bionomio de Oro, Los Hermanos Zuleta y Jean Carlos Centeno. Entre sus canciones se destacan Tú vas a volar, Loco paranoico, Después de tantos años y Una aventura más.

El impacto del compositor en la música vallenata es innegable. La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata expresó su pesar a través de un comunicado, recordando las hermosas canciones que Egurrola regaló al folclor.

El artista fue galardonado en varias ocasiones, incluyendo dos premios como compositor del año en el Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata en San Juan del Cesar.

En vida, Luis Egurrola siempre anheló que Diomedes Díaz, uno de los máximos exponentes del vallenato, grabara sus composiciones. Según sus relatos, este sueño se cumplió con el tema Ven conmigo, incluido en el álbum Título de Amor de 1993: “Fue algo impresionante, yo hasta lloré de la emoción. Es el disco más vendido de la historia del vallenato, Título de amor”, contó en una entrevista con el periodista Jorge Cura.

El compositor reveló que en ese momento estaba trabajando como arquitecto en Bogotá, decidió jugársela y tirar una moneda para decidir si iba al estudio de grabación o a casa. A pesar de que la moneda le indicó que debía ir a casa, Egurrola optó por presentarse en el estudio, donde finalmente consiguió que el “Cacique de La Junta” grabara su canción.

“Yo trabajaba como arquitecto en una obra de residente y cuando salí a coger el bus dudaba de si ir a los estudios o irme a la casa. Era falta de fe y credibilidad en lo que yo hacía. Lo difícil que era que Diomedes le grabara a uno. Tenía ese dilema y saqué una moneda y dije: ‘Si sale cara me voy para la casa, y si sale sello me voy para los estudios’. La tiré y calló cara, pero me fui para los estudios”, agregó el compositor.

La relación entre Egurrola y Díaz fue productiva, ya que el cantante grabó ocho de sus canciones, de las cuales siete son consideradas clásicos del vallenato. Temas como Ilusiones, Se está pasando el tiempo y Sin saber que me espera no sólo marcaron la trayectoria del compositor sino que también se convirtieron en partes esenciales del repertorio de Díaz.

Sin embargo, la colaboración entre Diomedes y Luis no siempre fue fluida, en una ocasión Diomedes no quiso grabar un tema del compositor. El cantautor Felipe Peláez contó una anécdota en la que Díaz rechazó de inmediato la canción debido a que el cantante era tan exigente con su música que “escuchaba 20 segundos y decía: ‘Quítela, a eso no hay que oirle más nada, qué le va a oir, eso va… Esto es como las mujeres, tiene que gustarle de una vez’”, contó Peláez en un video compartido por Teobaldo Angulo Rodriguez en su canal de YouTube.

El tema Sin saber que me espera Egurrola se lo presentó a Díaz, pero este no fue del agrado del cantante en un principio: “Yo voy a decirles una cosa, me da pena con “Luiso”, pero esa canción no es pa’ mí… Esa canción es para el Binomio, está muy romántica. Esa canción la coge Jean Carlos (Centeno) y la canta bonito”, dijo ‘El Cacique de la Junta’ según el relato del artista Felipe.

Pero luego de ser grabada, a las 8:00 p. m., el cantante celebró con sus amigos. Sin embargo, se devolvió a hacer unos arreglos a la 1:00 a. m. e hizo que sus músicos también fueran, después de un tiempo se convirtió en uno de los éxitos más grandes de su carrera, el cual estaba incluido en su álbum Mi biografía de 1997.