Marcela Posada, de ‘Betty la fea’, habló de la salida del closet de su personaje: “He visto a personas que no les gustó”

La actriz se sorprendió por la salida del closet de su personaje - crédito @marcelaposada10 / Instagram

Después del estreno y el éxito de la nueva historia de Yo soy Betty, la fea, la historia continúa, algunos comentarios han rondado en redes sociales con respecto a los cambios de la nueva historia; sin embargo, uno de los cambios que más generó reacciones fue la orientación sexual de una integrante del ‘cuartel de las feas’.

Tras la publicación de los primeros capítulos de la nueva serie, se confirmó que Sandra, la jirafa del cuartel, había salido del clóset en la trama de la historia, situación que Marcela Posada, la actriz que la interpreta, confesó en una entrevista para Lo sé todo, que la tomó por sorpresa.

“La verdad, esperaba que la Jirafa saliera con un hijo, y es que fue una sorpresa, yo estaba esperando al alemán de dos metros también, pero finalmente la labor de nosotros como actores es interpretar el personaje, pero sí he visto a personas que no les gustó y entran en conflicto”, dijo la actriz.

La actriz confesó que la nueva orientación sexual de su personaje la tomó por sorpresa - crédito @soyomarvasquez / TikTok

La actriz confesó que, al igual que sus seguidores, también se sorprendió con la relación sexual de su personaje. “Es que fue una sorpresa, yo estaba esperando al alemán de dos metros también, pero finalmente la labor de nosotros como actores es interpretar el personaje, el guionista tiene su rol de escribir y eso lo respetamos”.

Aunque hay fanáticos de la serie que se vieron conmovidos por hablar de este tema en la serie, algunos la catalogaron de hacer una inclusión forzada por lo que aseguran que se dañó la trama de ese personaje, “sí he visto a personas que no les gustó y entran en conflicto con el tema, pero lo único que yo les pido es que no dejen de querer a La Jirafa, porque la vida sexual de ella no la cambia”.

“Yo conozco personas gay y considero que no hay que juzgar, hay que querer a las personas como son, porque además ella no pierde su esencia, no deja de ser chismosa, ella es buena amiga, divertida, entonces quieran a este personaje que ella los ama mucho”, añadió.

Marcela le pidió a los seguidores de la serie que no le tenga odio a La Jirafa - crédito cortesía Prime video

Las declaraciones de la artista generaron algunos comentarios de los internautas en donde aseguran que se sienten cómodos con la historia, “yo la imaginaba aunque casada con un bajito así como uno de los abogados de la primera temporada 😂, pero aun así esta nueva temporada está muy buena, amo Betty la fea”.

Marcela habló de volver a interpretar a su personaje después de 25 años

Muchos de los actores de esta nueva versión de Betty, han compartido en diferentes entrevistas que fue un reto volver a interpretar a sus personajes después de 25 años de la primera versión, situación que fue igual para Marcela.

“De verdad es como si no hubieran pasado los 25 años, fue muy rico volver y pasó rápido el tiempo de rodaje”, tal como en su momento lo mencionó el actor Julián Arango, quien interpreta a Hugo Lombardi, pues en una oportunidad confesó que después de intentar hacerlo se dio cuenta de que el diseñador de Eco Moda, todavía vivía en él.

La actriz aseguró que después de 25 años todavía siente la esencia de su personaje - crédito @marcelaposada10 / Instagram

Posada, además de agradecer a sus fanáticos por el cariño que está recibiendo la serie, aseguró que por el amor que le tiene a su personaje sería capaz de hacerlo sin recibir paga. “Yo amo tanto a La Jirafa que si me dice que lo haga por amor, yo lo hago. Pero tengo que decir que nos trataron muy bien en la producción, fue con todas las de la ley, la atención, el trato y el amor, todo fue muy bonito”.

La actriz resaltó que gracias al éxito de la serie y algunas de sus situaciones personales, considera que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, pues se siente agradecida y exitosa con su carrera y vida privada. “Estoy tranquila y feliz, porque mi vida está bien, mi hija también, tengo muy buena salud”.