Santi, del ‘Desafío XX’, no será el donante para el hijo de Karoline: “Es delicado”

Santi del ‘Desafío XX’ explicó por qué no será el donante de Karoline para que pueda ser mamá - crédito @santidesafioxx/Instagram

Santiago Ríos aclaró luego de su salida del Desafío XX si aceptará la propuesta que le hizo su compañera Karoline dentro de la competencia sobre su intención de elegirlo como el donante de esperma para el proceso de inseminación artificial al que se someterá la ‘desafiante’ para cumplir su sueño de ser mamá, junto a su novia.

Según el modelo fitness y entrenador personal paisa, es algo que pensó más de dos veces y llegó a la conclusión de que no le ayudará a la finalista del reality en su proceso, pues no se siente preparado para tener hijos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Es un tema que habría que tratarlo muy bien. En este momento no me siento en la condición de ser donador, porque no me gustaría tener hijos por ahí regados y no iría con mi esencia y con mi forma de llevar las cosas. Es algo delicado tener un hijo de otra personas, no se puede tomar decisiones a la ligera”, aseguró en conversación con Caracol Televisión para su contenido digital.

Santi del ‘Desafío XX’ expuso las razones por las que no será el donante que Karoline necesita para ser mamá - crédito @caracoltv/Instagram

Fue durante uno de los capítulos en los que ambos compañeros que hacían parte del equipo del Pibe Valderrama conversaron sobre los proyectos de la dj de 27 años de edad cuyas prioridades son la de ser mamá junto a su pareja sentimental, la odontóloga Carolina Zuleta, quien es 18 años mayor que la deportista que agregó ya ha hecho algunas averiguaciones para saber cuánto le costaría traer al mundo un hijo en compañía de su novia y afirma que tiene casos cercanos de amigos que le han donado su esperma a otras mujeres para que cumplan el tan anhelado sueño.

De acuerdo con la conversación que sostuvieron los desafiantes, a la también productora musical opita le habría gustado que Santi se convirtiera en el hombre que donara sus espermatozoides para hacer su sueño realidad. Pese a que en ese momento, el desafiante le llevó la idea y alcanzó a contemplar la posibilidad, tras su salida del reality se replanteó la opción y determinó que no está dispuesto.

Karoline, del ‘Desafío’, buscará tener un hijo con su novia

Durante uno de los capítulos del Desafío XX, Karoline, integrante del equipo Beta, sorprendió a los televidentes al confesar que uno de sus más grandes deseos es convertirse en madre. La competidora detalló a sus compañeras de grupo que, junto a su novia, ha investigado los costos de la inseminación artificial para poder cumplir su sueño de tener hijos.

Karoline Artunduaga, participante del 'Desafío XX' habló de la relación amorosa que sostiene con una mujer mayor - crédito @karoline_artunduaga/Instagram

“Yo quiero ser mamá, entonces me gustaría embarazarme primero y ya después de ser mamá, ponerme las chichis”, indicó Karoline. Ella mencionó que ha evaluado diversas opciones para el procedimiento, incluyendo la ayuda de amigos que podrían donar su esperma, metodología que podría reducir los gastos del proceso. La deportista también ha pensado en la posibilidad de que este procedimiento se lleve a cabo en Estados Unidos, a pesar de ser más costoso.

Karoline también habló sobre otro de sus sueños pendientes y es operarse el busto para aumentar su tamaño: “Si se me da la oportunidad de ser mamá este año, porque es un procedimiento que cuesta demasiado dinero (...) si me puedo embarazar de mellizos, aunque me da mucho pánico, de una, de un solo golpe y después me pongo las chichis”, añadió.

Según lo que contó la participante siempre tuvo el deseo de tener una relación con una mujer madura, ya que no le gustan las mujeres jóvenes. Se llevan aproximadamente 18 años de diferencia en edad y fue la atleta quien tomó la iniciativa de hablarle por medio de un mensaje. “Eres preciosa”, le escribió.

Karoline, finalista del 'Desafío XX' reveló haber perdido un bebé a los 4 meses de embarazo - crédito @karolinedesafioxx/Instagram

La desafiante, que aún se encuentra en competencia en la versión especial del Desafió 20 años, describió a su pareja como todo un “bizcocho”, rubia y de ojos verdes. Su nombre es Carolina Zuleta, es odontóloga y ha trabajado con figuras bastante conocidas como la exparticipante de MásterChef Celebrity Colombia Nela González.