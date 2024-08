Colpensiones despejó la duda y confirmó la fecha límite que se tiene para solicitar la reliquidación de una pensión

Por otra parte, si está en Colpensiones, presente un recurso de reposición dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la decisión de la resolución , explicando que no está conforme con el monto de la pensión calculada y los motivos que respaldan la inconformidad. Recuerde apoyarse en documentos y pruebas, como son su historia laboral y las certificaciones donde conste su salario de los últimos diez años. Colpensiones revisará el recurso y decidirá si usted tiene derecho a un monto diferente.

Si no está satisfecho con la respuesta obtenida, puede presentar un recurso de apelación, explicando por qué no está conforme con el monto de la pensión y los motivos que lo llevan a no aprobar tal decisión. Colpensiones revisará y decidirá si tiene derecho a un monto distinto.