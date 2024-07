Con divertidos piropos, joven argentina conquistó a un colombiano: “Vine a la tienda buscando un chocolate”

El divertido momento en el que una creadora de contenido argentina conquistó a un caleño - crédito mariana.kida/Instagram

En redes sociales es común encontrar videos de personas que con cámaras escondidas buscan realizar bromas y así conseguir visualizaciones; pero también, en algunos metrajes, queda en evidencia la forma en la que usuarios intentan conquistar a personas dejando la pena a un lado.

Y es que, en uno de esos metrajes, un joven colombiano terminó achantado por culpa de una chica argentina que se le acercó en un supermercado de México para conseguir su número, aunque el proceso resultó en una publicación muy divertida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El video fue compartido por la usuaria de Instagram @mariana.kida que se le acercó a un joven colombiano con un teléfono celular para comenzar lo que sería una curiosa conversación con el fin de obtener su número.

“¿Hola?, habla el amor de tu vida”, sirvió para romper el hielo, incluso, la frase le causo una sonrisa al joven cafetero que lo único que pudo responder fue “¿El amor de mi vida?, ¿tú?”.

El caleño terminó sorprendido por la forma en la que la creadora de contenido lo abordó - crédito Infobae

En ese momento, Mariana le preguntó al joven su nacionalidad, a lo que él confirmó que era colombiano, ese detalle llevó a la creadora de contenido a hacerle una curiosa petición: “¿Me podés llevar a Medellín?”, sin perder la oportunidad, el joven aseguró que no tenía problema en llevarla;”pero soy de Cali”, le aclaró.

Ante la respuesta del joven colombiano, @mariana.kida reconoció que la capital del Valle del Cauca tiene a los mejores bailarines; como también, aprovechó para llamarlo “chocolate” y asegurar que se lo llevaría para su casa.

“De los mejores bailarines, me encanta, vine a la tienda a buscando un chocolate y me parece que me voy con dos”, aseguró la joven argentina, mientras el colombiano solo atinó a responder: “Me voy a poner rojo, pero rico”.

Acto seguido, la joven argentina dejó en evidencia su intención primaria, la cual, era pedirle el número de celular al colombiano, pero como se había desarrollado la conversación, terminó por haciéndole otro piropo, incluso, le habló de un futuro juntos.

El joven caleño cuestionó si la argentina utilizaba ese tipo de frases con todo el mundo - crédito mariana.kida/Instagram

“¿Me dejás tu número?, ¿por casualidad tenés el número de una tarotista?, para que me diga cómo va a ser nuestro futuro juntos”, la pregunta dejó perplejo al colombiano que aseguró que “Tú tienes mucha labia, borra mi número, ¿eso se lo dices a todos?”.

Por último, la creadora de contenido confesó que la forma en la que se había acercado al colombiano era única, pues explicó que: “En mi vida le he dicho algo así a nadie”, para, finalmente, preguntarle al caleño si podía llamarlo después a lo que el joven respondió de manera afirmativa.

La divertida publicación generó cientos de Me gusta en la publicación y causó que usuarios de la plataforma comentaran de manera curiosa, pues aseguraron que si @mariana.kida es capaz de convencer a un colombiano solo con sus palabras, puede hacerlo con cualquier otro hombre.

“La mujer con pelotas existe!! El muchacho se desarmo 🤣🤣🤣🫠”; “Los hombres 🤣🤣cuando les das piropos no saben como reaccionar 😂”; “Si enreda un colombiano enreda lo que sea hajaja”; “jajaj una Argentina que le gana a un colombiano con la Labia eso sí que es un reto”; “Que morocho más divino, por favor 😍”.

De piropo a acoso

En 2021, la Defensoría del Pueblo reportó casi 2.000 casos de acoso sexual y 3.646 casos de violencia de género, a pesar de que en el artículo 210A de la Ley 1257 de 2008, se estipula que la pena por acoso sexual incurrirá en una pena de 1 a 3 años, esto por realiza cualquier tipo de conducta con fines sexuales sin consentimiento.

Pero, el acoso callejero se tipifica como un acto de violencia y no como un delito, incluso, 96% de las denuncias realizadas son archivadas.