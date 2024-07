Tradicional tienda de ropa colombiana defendió su marca frente a competencia y la Superintendencia le dio la razón

La reconocida marca colombiana le ganó la batalla a una marca con un nombre que incluiría la palabra "only" - crédito Almacenes Only

Almacenes Only es una reconocida tienda fundada 70 años atrás sigue firme en el mercado textil nacional, luego de lograr defender su nombre frente a un intento de registro de una nueva marca similar, con el nombre de Onlysun.

La Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de esta última, un proyecto de negocio de cortinas, después de que Almacenes Only presentara argumentos sólidos para proteger su identidad comercial. Este desenlace fue anunciado el 26 de julio de 2024, de acuerdo con la información del medio Las2Orillas.

El conflicto comenzó cuando Jefferson Andrés Duque Montes, fundador de Onlysun, intentó registrar su marca. Entonces José Rodríguez, representante de Almacenes Only, vio una similitud significativa entre ambas marcas, lo que podría inducir a la confusión de los consumidores. Los abogados de Only argumentaron que los clientes podrían pensar que Onlysun era una nueva división del ya conocido almacén de ropa. “Para los empleados de la tienda existía un parecido claro entre la forma de los símbolos”, comentaron, citados por el medio periodístico.

Almacén Only de Suba - crédito Almacenes Only / Facebook

De esa manera, el equipo legal de Onlysun defendió su postura y señaló las diferencias fonéticas, gramaticales y visuales entre ambas marcas. Sostuvieron que “la expresión «Only» no es exclusiva de la cadena de almacenes”, y que su uso en Onlysun no debería ser problemático. También sugirieron que los negocios se enfocaban en productos completamente diferentes, pues Onlysun se dedicaba a la venta de cortinas para duchas, mientras que Only se especializa en prendas de vestir.

La defensa de la Superintendencia a Almacenes Only

La Superintendencia evaluó ambos puntos de vista y, tras una detenida revisión, falló a favor de Almacenes Only. Como divulgó el medio, la entidad consideró que “los consumidores podrían confundirse y asociar Onlysun con Only”, lo cual justificaba la negación del registro de la nueva marca.

Esta decisión no fue bien recibida por todos: Camilo Villa, fundador de Singular Legal, un equipo experto en propiedad intelectual, opinó que la norma fue aplicada de manera estricta. “Las dos firmas estaban enfocadas en negocios diferentes, y en efecto, se debió aprobar el registro de la nueva sociedad”, señaló Villa.

Para evitar confusiones, Almacenes Only aclaró que tampoco tiene relación con Onlyfans - crédito redes sociales/X

A su vez, la decisión de la Superintendencia se ampara en la protección del consumidor, en la búsqueda de evitar cualquier situación que pueda inducir a error sobre el origen de los productos o servicios. Esta resolución subraya la importancia de la diferenciación clara y precisa de las marcas en el mercado para garantizar una competición justa y transparente.

Con esta medida, Almacenes Only conserva la exclusividad de su marca después de siete décadas de operación y destaca la relevancia de proteger los derechos de propiedad intelectual en el ámbito comercial. La organización sigue firme en su misión de “hacer respetar su nombre” frente a nuevas entidades.

La edición 35 de Colombiamoda: el potencial de la moda colombiana

La ciudad de Medellín acogió del 24 al 27 de julio la edición número 35 de Colombiamoda, uno de los eventos más importantes en la industria de la moda en América Latina. Más de 70.500 personas de 40 países se dieron cita en esta feria que contó con la participación de 600 marcas y 12.000 compradores en 24 locaciones distintas.

Modelos desfilan creaciones de la marca A New Cross del diseñador colombiano Nicolás Rivero durante el desfile inaugural - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

Colombiamoda 2024 se destacó por la presentación de las nuevas tendencias de moda para la próxima temporada. Un tema recurrente en las pasarelas fue el uso de colores neutros y crudos, inspirados en la naturaleza, como los tonos beige, café, verde y blanco.

El denim también jugó un papel central en esta edición. Diseñadores destacados como Faride Ramos, Alejandro Crocker, Pilatos y Sandra Weill mostraron colecciones innovadoras que incluyeron desde jeans de tiro alto hasta prendas de denim blanco y negro. Este tejido fue combinado con encajes, transparencias y estampados de animales.

Los flecos hicieron una fuerte reaparición, adornando vestidos formales y de fiesta, así como prendas para la playa y accesorios como bolsos. Diseñadores como Andrés Pajón, Bless y Arial 12 presentaron versiones largas y cortas de este adorno, agregando movimiento y ligereza a sus colecciones.