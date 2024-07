Actor de “El cartel de los sapos” habló de su homosexualidad y de los problemas que tuvo con su familia: “Desde chiquito lo sabía”

El actor reveló que desde niño sentía un gusto por los hombres - crédito @juanmalenis/Instagram

El actor Juan Manuel Lenis, que participó en producciones como El cartel de los sapos: el origen, Comando Élite, La Ronca de Oro, Escobar, el patrón del mal, Casa de Reinas, Mujeres al límite y Pa’ quererte, reveló aspectos íntimos de su vida personal que mucho de sus fanáticos desconocían.

El artista habló abiertamente de su homosexualidad, en una entrevista con Diva Rebeca, un tema que había mantenido en privado hasta ahora. Desde su niñez, Lenis sentía un gusto por otros niños, pero fue una experiencia difícil y confusa debido a los prejuicios de la sociedad.

El actor abrió su corazón y detalló su proceso de aceptación, además, habló de sus relaciones pasadas - crédito @divarebeca/Instagram

“Desde chiquito sabía que me gustaban los niños. Tenía mucha libertad, era social y muy curioso, me dio mucho temor de compartirlo con mis papás. Uno crece creyendo que esto no puede ser, que no puede pasar. Sentía una admiración por sus cuerpos. La moda es hablar esto sin tapujos. La moda no es ser o no ser homosexual”, expresó el actor en diálogo con Omar Vásquez bajo su papel de Diva Rebeca.

Juan Manuel dijo que tuvo intentos de mantener relaciones con mujeres; sin embargo, en esos momentos, su verdadero gusto empezaba a manifestarse: “Yo tenía una novia en ese momento. Mi novia en ese momento me dijo: ‘Creo que es mejor que terminemos, porque no me has agarrado nada’”, compartió.

El actor habló de su proceso de aceptación personal - crédito @juanmalenis/Instagram

Después de tener una relación con una mujer experimentó por primera vez atracción hacía los hombres: “En esa época conocí a alguien y tuve el primer acercamiento y me sorprendí un poco de cómo reaccioné, pero me gustó (...) Con las últimas novias dije que también me gustaban los tipos. Ahí conocí a un man que tenía novia y estaba pasando por lo mismo y ahí ya les terminamos a las novias y nos cuadramos nosotros. Yo tenía ese impulso y ese deseo pero no lo había materializado”.

El camino hacia la aceptación no fue sencillo y sobre todo confesarle a sus padres lo que sentía era difícil, esto lo llevó a experimentar un profundo sentimiento de culpa: “Siempre he pensado que si esto no fuera un tabú y uno pudiera hablar con los papás de lo que está sintiendo quizá uno no tuviera que pasar por tantos dolores”.

El actor se sinceró sobre los años difíciles que vivió antes de aceptarse plenamente a sí mismo - crédito @divarebeca/Instagram

El proceso de aceptación en el entorno familiar fue duro para Juan Manuel Lenis. Su madre, según relató, mostró una reacción negativa inicial cuando él se sinceró sobre su orientación sexual: “Yo creo que mis papás debieron haber sabido desde muy chiquito, pero hicieron un proceso de negación. Pero cuando yo lo digo con mis palabras es distinto. Mi mamá se dio cuenta. Mi hermano me empezó a preguntar sobre mi relación, empezamos a hablar en inglés para que mi hermano menor no entendiera. Pero mi mamá entendió todo. Se levantó histérica y que no me gusta esto y que esto sabe a langosta”, recordó.

Sin embargo, Lenis comentó que con el tiempo, su madre comenzó a superar esa fase de negación: “Maricón, mariquita, así es cómo te van a llamar. Y a mí me dio un poquito de risa. Yo le dije ya no hablemos más. Eso le duró a mi mamá por ahí 15 días de absoluta tragedia, hasta que llega con una camiseta que decía i love myself (me quiero a mi mismo) que me llegaba hasta el ombligo”, añadió.

El actor comentó cómo fue confrontar a sus padres - crédito @juanmalenis/Instagram

El actor indicó que en cambio su padre mostró una reacción comprensiva: “Me daba pavor contarle a mi papá. Yo no se lo dije a mi papá. Se lo dijo mi hermano menor. Yo corrí a buscar a mi viejito a tomarnos unos whiskeys. Pero él me dijo no me cuentes, yo voy a amar a la persona que tú decidas amar. Y quedé super conmovido con mi papá en ese momento”, recordó.

Durante la pandemia, Juan Manuel también enfrentó una crisis emocional profunda que vinculó con la crisis de los 40. Según explicó, se trasladó a México para reencontrarse y encontrar un nuevo sentido de vida.