ELN y Segunda Marquetalía estarían uniendo fuerzas para combatir al Estado Mayor Central

A pesar de que fueron miembros del grupo guerrillero desmovilizado Farc-EP, los cabecillas de las disidencias de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC) tienen diferencias marcadas que han provocado enfrentamientos entre sus integrantes en varias ocasiones.

“Aquí ya todos sabemos leer y escribir y no podíamos permitir que un traidor, un desmovilizador de organizaciones, viniera a dirigirnos a nosotros o hacer división” declaró a El Tiempo Alexander Díaz, más conocido como alias Calarcá, segundo al mando del EMC luego de que Iván Márquez anunciará que retomaría las armas.

Mientras que el Gobierno nacional busca entablar un proceso de paz con estas disidencias, en diálogos separados, las diferencias entre estos grupos armados sigue latente, lo que quedo expuesto el 8 de julio tras un operativo exitoso por parte de las Fuerzas Militares.

Esto se debe a que Unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules encontraron en la vereda Nacera, en zona rural del municipio de Barbacoas, Nariño, un depósito con 65 minas antipersonales que iban a ser instaladas por el ELN y la Segunda Marquetalia para atentar contra los integrantes del EMC.

De acuerdo con las Fuerzas Militares, estos dos grupos armados habrían consolidado una “sociedad criminal” con el objetivo de enfrentar a la guerrilla de Iván Mordisco para con ello evitar que se expandan en el pacífico de Nariño, por lo que los explosivos iban a ser instalados en las orillas del río Telembí.

“Las tropas, tras una minuciosa búsqueda sobre la espesa vegetación, lograron localizar el depósito ilegal en donde los criminales escondían los artefactos explosivos… La intención de los criminales sería la de fortalecer las capacidades terroristas de la alianza criminal entre la Segunda Marquetalia’y el ELN para enfrentar al autodenominado Estado Mayor Central, por el control ilegal del territorio”, indicaron las Fuerzas Militares sobre el hallazgo.

Sobre la forma en que descubrieron las minas, la unidad destacó que estas se encontraban en medio de tierra con bolsas plásticas, a una distancia corta de donde habitualmente laboran los pobladores que se dedican a la pesca y hacen rondas algunas tropas de las Fuerzas Militares en el departamento.

Con estas minas ya son 600 artefactos explosivos que son ubicados y destruidos por las Fuerzas Militares en la costa pacifica de Nariño, siendo el frente Ariel Aldana, de la Segunda Marquetalia, los señalados de haber movilizado estos elementos hasta el río.

Cabe destacar que, las diferencias entre los cabecillas del Estado Mayor Central e Iván Márquez comenzaron antes de que se firmará el acuerdo de paz entre las Farc-EP y el Estado colombiano en 2016, puesto que Iván Mordisco, Gentil Duarte y Calarcá fueron algunos de los guerrilleros que anunciaron que no harían parte del proceso encabezado por Rodrigo Londoño, alias Timochenko.

“Esas son palabras de un derrotado (refiriéndose a Timochenko), de una persona desmoralizada. Quedó comprobado que a ese secretariado de entonces le quedó grande administrar el movimiento guerrillero, seguir con las líneas político militares que han dejado los camaradas”, destacó Calarcá sobre el antiguo cabecilla de las Farc.

Además de enfrentar al ELN y la Segunda Marquetalía, cabe recordar que al interior del EMC también existen diferencias entre sus líderes, ya que mientras Iván Mordisco ha destacado que no hace parte de los diálogos de paz que se registran entre el grupo armado y el Gobierno nacional, Calarcá encabeza lo que será el quinto ciclo de paz entre el Estado Mayor Central y el Estado colombiano.

“Para ir aclarando las confusiones que hay, no es una lucha que vamos a formar contra ellos y que jamás vamos a empuñar un fusil para disparar contra ellos, creyendo que no son guerrilleros… Precisamente lo que hicimos fue haciendo uso de los documentos que por ejemplo las Farc no es de nadie, las Farc son un colectivo guerrillero que se rige a través de unos documentos y una dirección de mando que serían la guía”, fueron las palabras de Calarcá en un audio filtrado por Caracol Radio.