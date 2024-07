Emmanuel Restrepo contó que la desesperación lo llevó a atentar contra su vida: “No tenía ni un centavo”

Emmanuel Restrepo se sinceró sobre su salud mental y contó que se intentó suicidar - crédito @emmanuelrestrepozapata/Instagram

El actor paisa Emmanuel Restrepo se sinceró con respecto a su salud mental y habló de fuerte depresión que vivió durante la pandemia, a la cual se le sumó un desamor, que lo llevó a intentar suicidarse.

El también presentador de 31 años reveló contó cómo el arte lo salvó de tocar fondo cuando daba todo por perdido, pues atravesaba un mal momento en todos los aspectos, tanto del amor como económico. “Fue una tusa muy grande, la estábamos pasando muy mal”, comentó.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Vivir este oscuro episodio en su vida, hizo que Emmanuel Restrepo buscara ayuda y gracias a la terapia ahora puede hablar con total tranquilidad sobre su salud mental y cómo superó la depresión en la que cayó producto de varias crisis.

Emmanuel Restrepo habló de salud mental y un intento de suicidio que superó gracias a la terapia - crédito @emmanuelrestrepozapata/Instagram

“Tuve un intento de suicidio de pandemia y a raíz de ese suceso escribo la obra de teatro con mi mejor amiga. Hablamos mucho sobre salud mental y vimos que es un tema con el que mucha gente se sentía identificada y que estaban pasando por situaciones similares”, empezó contando en su paso por la cabina de Tropicana como invitado al programa Cómo amaneció Bogotá.

El actor nacido en Medellín, Antioquia, y a quien el público vio cómo presentador digital del reality La casa de los famosos Colombia a través de su personaje Caramelo, aprovechó los micrófonos de la estación radial para hablar del éxito de su papel al tiempo que, compartió detalles inéditos de su vida privada que sus seguidores no conocían sobre él.

“Viví una tusa muy grande, fue la gota que derramó el vaso. Yo venía de lidiar muchas cosas negativas, estábamos en pandemia, la estábamos pasando muy mal, no tenía ni un centavo, estaba pasando por un momento difícil”, añadió sobre los motivos que hicieron pensar en acabar con su vida.

Renació gracias al teatro

Luego de que Emmanuel Restrepo abriera su corazón al público para compartir difícil capítulo de su vida, relató que fue gracias al arte que logró salir del oscuro momento en el que se encontraba y cómo después de ir a terapia, ahora logra hablar con total tranquilidad sobre esa prueba superada.

Emmanuel Restrepo tuvo un trabajo que se convirtió en la peor experiencia de su vida - crédito @emmanuelrestrepozapata/IG

“Gracias al teatro y al arte en general, como que le conté a mi mejor amiga porque no tenía para pagar terapia, en ese momento fue el arte fue el que me salvó, porque no había para nada más”, aseguró.

‘Good bye’, es la paisa teatral que escribió el actor paisa junto a una amiga la también actriz Alejandra Chamorro en la que narra en las tablas su experiencia con la depresión. La pareja estará de gira con esta obra en Bucaramanga y luego regresarán a Bogotá al teatro Petra en donde ya tuvieron una exitosa temporada.

Guardó a Carmelo

Emmanuel Restrepo reveló a Infobae Colombia las razones por las que no le dará más vida a Carmelo Rendón, personaje con el que alcanzó el éxito tanto en la telenovela de Rigo, como en el reality La casa de los famosos Colombia.

Emmanuel Restrepo contó por qué no entró a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @emmanuelrestrepozapata/Instagram

“Luego de interpretarlo durante dos años se me impregno mucho de él y tampoco quiero encasillarme, es hora de hacer cosas diferentes”, dijo el actor.

El actor nacido en Medellín conquistó al público tras su actuación en la exitosa telenovela que contó la historia del pedalista Rigoberto Urán y con el que logró algo que pocas veces se ha visto en la televisión colombiana, pasar de la ficción a la realidad.

La excelente aceptación y recordación que generó Caramelo Rendón entre los televidentes motivó a que el Canal RCN decidiera llevar al personaje de las calles de Urrao directo a La casa de los famosos Colombia, marcando un hito en las pantallas al trascender con su personaje que incluso apareció en las promociones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2024.

Los Jurados y la presentadora de 'MasterChef Celebrity' no escaparon a las dinámicas de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @claudiabahamon/Instagram

Ya se había visto que exitosos personajes que se popularizaban en la televisión hicieran giras nacionales como fue el caso de Germán es el man, Pedro el escamoso y Nadie es eterno en el mundo, sin embargo, pocas veces se había registrado que saltaran de una producción a otra, algo que consiguió Carmelo.

Emmanuel confesó a Infobae Colombia que gracias a esta propuesta que le hizo el Canal RCN y que luego de estudiarla muy bien junto con su mánager decidió aceptarla. “Siempre soñé con presentar, estaba esperando esa oportunidad hace mucho tiempo porque amo hacer preguntas, sin embargo, se les ocurrió que fuera como Carmelo algo que me sonó raro, pero asumí el reto”, añadió.

La idea de explorar su faceta como conductor le llegó al actor paisa gracias a su personaje de Rigo, algo que agradeció, pero que afirma es un recurso que ya se agotó. “Es algo que he conversado con muchas personas, incluso con mi equipo de trabajo, acordamos que quedará clausurado”, concluyó.