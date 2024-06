María Jimena Duzán recibió apoyo tras cruce de mensajes con Gustavo Petro por Laura Sarabia: “Periodista íntegra”

María Jimena Duzán recibió apoyo de varias personas por su cruce de mensajes con el presidente Petro - crédito Infobae

María Jimena Duzán, periodista reconocida de la revista Cambio, generó molestia en el Gobierno nacional tras la publicación de un artículo en el que cuestiona a Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y a su hermano, Andrés Sarabia. La controversia surgió en medio de denuncias de corrupción que involucran al hermano de la mano derecha de Petro en una red de contratación ilegal con el Estado.

Dicha publicación generó que el presidente Petro defendiera a su funcionaria, pues a través de una publicación en su cuenta de X, el primer mandatario se refirió a los cuestionamientos de Duzán en contra de Andrés Sarabia, por lo que calificó el artículo como “periodismo Mossad”, referencia del servicio de inteligencia israelí.

“Insinuar que yo cambio cargos en mi gobierno por consejas, es un verdadero irrespeto a mi mismo. Ya me irrespeta con saciedad la revista Semana pero no lo espero de Maria Jimena. Se que el “periodismo Mossad” se impone. Quieren destruir a Sarabia solo para destruir el gobierno y comenten villanías y canalladas”, aseguró el primer mandatario.

Pero, ahí no terminó el cruce de mensajes entre el presidente y la periodista, dado que María Jimena Duzán aseguró sentirse desilusionada y con miedo y lo invitó a avanzar en contra de la corrupción que ha cooptado poco a poco el Gobierno nacional.

Apoyo a Duzán

La postura de la periodista generó apoyo desde varios sectores, por ejemplo, el senador David Luna compartió un mensaje para Duzán en el que afirmó que en el Gobierno de Petro no se puede cuestionar al Ejecutivo, pues eso podría terminar en ataques, por lo que calificó el hecho de “lamentable y peligroso”.

“Mi solidaridad con @MJDuzan, quien ahora es blanco de ataques por parte del Presidente Petro. En este Gobierno el que cuestione, es atacado. Lamentable y peligroso. Todo mi respaldo y defensa por la libertad de prensa”, comentó el senador Luna.

Otra voz de apoyo llegó por parte del periodista Daniel Coronell, que calificó a Duzán como “una periodista íntegra”, por lo que rechazó los ataques del primer mandatario, incluso, aseguró que el término “periodismo Mosad” es forzado y antisemita.

“Respaldo la honorabilidad de @MJDuzan. Rechazo la descalificación del presidente @petrogustavo a una periodista íntegra. Y repudio el invento forzado y antisemita de “periodismo Mosad”para descalificar a quien hace preguntas que le molestan al gobierno”, comentó el periodista.

María Jimena Duzán pidió respuestas claras

El escándalo tomó relevancia pública cuando Alejandro Villanueva, director del medio digital Desiguales, reveló una supuesta trama de corrupción que incluye a Jaime Augusto Ramírez, asesor legislativo de Laura Sarabia, a los empresarios David Cure y Carlos Niño y al hermano de la directora del Dapre.

Según el reportaje de Villanueva, estas actividades ilegales estarían operando en el Congreso de la República y otras entidades gubernamentales para desviar fondos públicos.

En respuesta a las acusaciones, Laura Sarabia utilizó su cuenta en X para defender su integridad y trabajo dentro del Dapre, pues calificó las denuncias como una campaña para desestabilizar su gestión, por lo que en su publicación expresó su compromiso con un trabajo honesto y dejó claro que no tiene intermediarios en sus funciones.

“Mi trabajo honesto es la respuesta a las canalladas que circulan en cadenas de WhatsApp. Empresarios y gremios saben que no tengo intermediarios y deben saber que no se pueden aceptar ofensas en público y disculpas en privado. Contra la mala fe de ciertos opinadores no hay defensa. Han agotado la infamia”, aseguró la directora del Dapre.

Las afirmaciones de Sarabia fueron duramente confrontadas por María Jimena Duzán en un artículo titulado Preguntas para Laura Sarabia y su hermano Andrés, en el que la periodista detalló el rápido ascenso de Andrés Sarabia desde la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del entonces senador Armando Benedetti hasta convertirse en un influyente lobista relacionado con contratos millonarios con instituciones estatales.

En dicho artículo, la periodista solicitó respuestas claras sobre la implicación de Laura Sarabia en las actividades de su hermano y posibles conflictos de interés en su gestión: “Doña Laura, serénese. Cuando esté tranquila, responda mi cuestionario porque no ha contestado ninguna de mis preguntas y recomiéndele a su hermano y ex socio que haga lo mismo”.

