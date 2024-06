Este es el árbitro que pitará el debut de la selección Colombia en la Copa América ante Paraguay: es argentino

El árbitro argentino será el encargado de impartir justicia en el partido inaugural del Grupo D entre Colombia vs Paraguay. (Photo by Hernan Cortez/Getty Images)

En las horas previas a lo que será el debut de la Selección Colombiana por el grupo D ante los paraguayos, se conoció por parte de la Conmebol la designación del juez central que impartirá justicia en el Estadio NRG de la ciudad de Houston. Se trata del argentino Hernán Darío Herrera, la decisión oficial ya fue dada por parte de la Comisión Arbitral de Conmebol. Así lo dio a conocer la cuenta de X @ElVarCentral, especializada en los análisis arbitrales de los partidos tanto de Colombia como en Sudamérica, por lo que de esta forma, se pudo establecer, además del central argentino, los asistentes y la terna arbitral del VAR lo acompañar el próximo lunes, partido que comenzará a las 5 de la tarde, con transmisión de Caracol TV, RCN TV Y Dsports.

Así fue como dio a conocer la cuenta oficial de EL VAR CENTRAL en su cuenta de X, la designación del juez argentino:

“ATENCIÓN: Darío Herrera será el árbitro para el debut de @FCFSeleccionCol en la Copa América vs Paraguay. El argentino será asistido por sus compatriotas Juan Belatti y Cristian Navarro. El VAR también es argentino, Silvio Trucco, y el AVAR será el chileno Rodrigo Carvajal.”

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El central argentino pitará el encuentro de debut de la tricolor

<b>Los designados que acompañarán a Herrera en la terna y en el VAR </b>

También se oficializó desde la Conmebol con la réplica de el VAR Central que el árbitro argentino será asistido por sus compatriotas Juan Belatti y Cristian Navarro. Y que la terna El VAR también es argentino, Silvio Trucco, y el AVAR será el chileno Rodrigo Carvajal. Por otro lado, el periodista deportivo paraguayo Hernán Rodríguez en su cuenta como @HernanRSotelo_, publicó en su cuenta oficial de X lo que sería el cuadro completo de las ternas arbitrales en los partidos correspondientes al grupo C (Estados Unidos vs Bolivia y Uruguay vs Panamá) y el complemento del Grupo D (Brasil vs Costa Rica):

El tuit del periodista paraguayo Hernán Rodríguez citando la terna arbitral que pitarán los partidos del Grupo C y el Grupo D respectivamente:

Designación de los partidos del Grupo C y Grupo D de la Copa América.

El último antecedente de Darío Herrera pitando en competiciones oficiales de Conmebol (en este caso por las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022) fue en el partido que se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Chile el 13 de abril del 2020, encuentro que quedó en tablas 2-2 con goles de Jefferson Lerma al minuto 7 de partido y Radamel Falcao al minuto 90+1, por el lado del combinado chileno marcaron los delanteros Arturo Vidal y Alexis Sánchez al minuto 38 y minuto 41 respectivamente. También es válido destacar que en el Estados Unidos vs Bolivia contará con la presencia del italiano Maurizio Mariani, en el Uruguay vs Panamá estará presente el chileno Piero Maza y finalmente en el Brasil vs Costa Rica contará con la presencia del mexicano Cesar Ramos.

El próximo lunes debuta la Selección Colombia

De cara a lo que será el partido debut de la tricolor, es importante resaltar que será el próximo 24 de junio a las 5:00 pm en el Estadio NRG de la ciudad de Houston, Texas con transmisión de Caracol TV, RCN Y DSports. El combinado de Néstor Lorenzo tuvo buenas sensaciones de cara a los partidos amistosos previos que tuvo en su última preparación de lo que será la Copa América 2024 venciendo al combinado de Estados Unidos por un marcador de 5-1 en el Estadio FedEx Field de la ciudad Landover, Estado de Maryland y a la Selección de Bolivia por 3-0 en el Estadio Rentschler Field de la ciudad de Hartford, estado de Connecticut.