Yeison Jiménez reveló los millones que se gasta mensualmente

crédito @yeison_jimenez/Instagram

Uno de los cantantes más destacados del género popular en el país Yeison Jiménez sorprendió a sus seguidores al revelar los detalles de sus finanzas durante la pandemia.

En una entrevista con el barranquillero Elkin Jesús De La Hoz, conocido en las redes sociales por su pódcast Dímelo King, el artista caldense mencionó que “yo tenía unos costos fijos de 160 millones mensuales, entre arriendo, servicios, el seguro y nóminas”, cantidad que dejó atónito a muchos de sus seguidores.

crédito @dimelokingoficial/TikTok

Durante la crisis sanitaria, Jiménez tomó decisiones para proteger su economía, pese a los altos costos. Comentó que sus ingresos se mantenían gracias a sus presentaciones y a sus inversiones en otros negocios: “Tocó hacer otra vaina y prendía la moto, me gustan las motos, y me tiraba de Villavicencio hasta Medellín y venía y cantaba con pistas, show privado”, mencionó. A pesar de la controversia que esto ocasionó entre algunos seguidores, que lo acusaron de presumir de su dinero, el cantante defendió sus acciones como necesarias para mantenerse activo económicamente en tiempos difíciles: “se empezó a regar esa bola porque era como pecado mortal trabaje en esos momentos”.

Sin embargo, el artista no solo se ha destacado en el ámbito musical. Ha incursionado exitosamente en el negocio ganadero, llegando a compartir esta pasión en varias entrevistas y redes sociales. Comentó que, aunque la música fue su primer amor, la ganadería se ha convertido en un campo donde se siente profundamente identificado. “Tengo mi cédula ganadera, y también estoy inscrito como caballista porque tengo que cuidar los caballos que utilizo”, señaló el cantante.

crédito @yeison_jimenez/Instagram

La dedicación del cantante a la ganadería se refleja en sus esfuerzos por hacer de este un negocio sostenible y responsable. En una entrevista para CONtextoganadero, expresó que su objetivo para el año es adquirir 5000 cabezas de ganado. Además, destacó su interés en la ganadería sostenible y su compromiso con la recuperación del suelo y el medio ambiente. Explicó que ha implementado prácticas autosostenibles utilizando energía solar para abastecer las aguas y las cercas de sus terrenos.

“Vi las cualidades de la tierra y la proyección que tenía la ganadería de nuestro país, así que tomé la decisión de adquirirla. Al día de hoy, el 50% de todas mis inversiones están dentro de la ganadería colombiana (... quería tener realmente resultados que se pudieran mostrar antes de ponerme a hablar que tengo vacas porque es muy diferente tener vacas a hacer una ganadería buena y sostenible”, expresó.

crédito @yeison_jimenez/Instagram

El cantante también ha utilizado su experiencia y visibilidad para educar a otros sobre la importancia de prácticas ganaderas responsables. “Es por esto que me empecé a enamorar del tema y a implementar una ganadería netamente autosostenible donde las aguas se trabajan por energía solar, así como las cercas”, afirmó Jiménez, compartiendo su dedicación al aprendizaje continuo y la innovación en sus actividades ganaderas.

Jiménez, a sus 32 años, ha logrado una conexión especial con su público, no solo a través de su música, sino también participando en programas de televisión como jurado en Yo Me Llamo y asesor en La Voz Kids, estos roles le han permitido acercarse más a sus seguidores.

crédito @yeison_jimenez/Instagram

Esta diversidad de actividades, tanto en el ámbito artístico como en el ganadero, consolidan a Yeison Jiménez como un empresario versátil: “Yo soy una persona que viene de un pueblo netamente cafetero. Entonces se puede decir que me crié entre agricultores y caficultores lo cual me hace tener raíces campesinas. Desde muy pequeño conocí lo que es la agricultura y la ganadería por eso apenas fui teniendo reconocimiento me incliné por aprender del sector agropecuario”, añadió el artista para el medio citado.