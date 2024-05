Ministro de Salud envió fuerte mensaje al presidente de Fiduprevisora por sistema de atención a los maestros

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, aseguró que la persona que ha implementado los cambios del sistema de salud de los maestros es el presidente de la Fiduprevisora - crédito Colprensa

En la tarde del lunes 20 de mayo de 2024, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondió a lo que está sucediendo con la atención de los docentes oficiales que tienen su propio sistema de salud a través del Fondo del Magisterio (Fomag), cuyos recursos son manejados por Fiduprevisora.

En medio de su intervención, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo comenzó por explicar que los cambios que planteó el Gobierno nacional para la atención de los maestros no es lo que se ha venido llevando a cabo, por lo que enfatizó en la falta de escucha por parte de Fiduprevisora para con los maestros.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Eso no fue lo que Salud proyectó, eso no fue lo que nosotros le vendimos a los maestros, eso no fue lo que los maestros aceptaron, entonces, ¿la participación en donde está?, ¿a los maestros no se les escucha?, ¿no se les oye?, son oídos sordos”, aseguró el feje de cartera.

El ministro también aprovechó la oportunidad para enviarle un fuerte mensaje al presidente de Fiduprevisora, Mauricio Marín, pues aseguró que todo lo que el Gobierno nacional planteó quedó consignado en actas, por lo que catalogó los problemas como “palos en la rueda” para que el sistema no funcione, incluso, aseguró que los maestros son los que deben opinar sobre lo que necesitan en su sistema de salud y no lo que dice Marín.

“Ahí están las actas, siempre metiendo palos en la rueda, porque no estaban interesados en que funcionara y se tiene que hacer lo que los maestros digan, no lo que se le ocurra al doctor Mauricio Marín, por muy prestigioso o por muy respaldado políticamente que crea estar”, agregó el ministro.

La Fiduprevisora está encargada de manejar los recursos del Fomaj - crédito Fiduprevisora

También, aseguró que no se puede culpar al presidente Gustavo Petro por los problemas que afronta el sistema de salud del magisterio, pues la persona que lo ha manejado desde el principio es Mauricio Marín.

“Yo sí creo que no puede haber una responsabilidad en el señor presidente de la República y quien ha manejado absolutamente todo hasta hoy ha sido el doctor Marín, me atrevo a decir eso”, señaló.

Al respecto, el ministro aseguró que se hicieron los estudios pertinentes y que se dejaron claras las maneras en las que iba a funcionar el sistema de salud, por lo que se refirió a la necesidad de que se cumpla lo prometido a los maestros, un compromiso que le debe exigir tanto el magisterio como Fecode a Mauricio Marín.

Mauricio Marín, presidente de Fiduprevisora, fue señalado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo - crédito Fiduprevisora

“Yo he encontrado que, desafortunadamente, este modelo que nosotros planteamos, que se lo vendimos nosotros, porque lo estudiamos, porque tuvimos 45 consultores estructuradores y conformamos este modelo, que hicimos tres revisiones claras y una proyección para poder poner este modelo en funcionamiento, no se ha cumplido en la práctica, que lo logremos cumplir mañana tiene que ser la función del señor Marín, tiene que ser la función de todos nosotros y tiene que ser la fuerza del magisterio y de Fecode, de obligar a que así sea”, aseguró Guillermo Alfonso Jaramillo.

Críticas al Gobierno

Luego de que se conocieron las palabras del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, algunos actores políticos se pronunciaron en contra de la posición del Gobierno nacional de culpar al presidente de la Fiduprevisora por los problemas que han enfrentado los maestros con su sistema de salud.

Por ejemplo, el exministro de Salud Alejandro Gaviria aseguró que el sistema de salud que planteó el Gobierno nacional estaba mal diseñado desde el inicio, pues estuvo basado en lo que consideró como “ideas fracasadas”.

El exministro de Salud acotó que el sistema tiene problemas de fondo - crédito @agaviriau/X

La representante Jennifer Pedraza también se refirió al tema y aseguró que el Gobierno nacional y el Ministerio de Salud quieren lavarse las manos de la crisis; también, aseguró que el presidente de la Fiduprevisora fue la cuota de Gustavo Petro para los partidos de La U y Conservador, por lo que, para la representante, Gustavo Petro sí tiene la culpa de lo que está sucediendo.

La representante Jennifer Pedraza culpó al presidente Petro por los problemas del sistema de salud de los maestros - crédito @JenniferPedraz7X

Otra de las críticas vino por parte de la representante Catherine Juvinao Clavijo que aseguró que el Gobierno nacional hace todo a las patadas y después culpa a otros, por lo que le recordó al ministro de Salud que se le pidió una transición al nuevo sistema, pero nunca se llevó a cabo, lo que hubiera ayudado a evitar los problemas que se tienen actualmente.