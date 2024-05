Yina Calderón aclaró si se metería con Westcol y su respuesta sorprendió: “Yo tampoco es que sea la más linda”

Yina Calderón criticó a Westcol por comentarios irrespetuosos del streamer - crédito Instagram

Un nuevo capítulo comienza en la novela de las discusiones entre Yina Calderón y Westcol. A pesar de que ambos son creadores de contenido digital e intentan acercarse a sus audiencias con humor, han tenido muchas diferencias por sus maneras de pensar. Recientemente, la huilense volvió a referirse a su colega.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas, un seguidor le preguntó a ella si sería capaz de tener algo con el antioqueño. “Él no es mi tipo, o sea, no me gusta. Lo físico no me importa tanto, porque yo tampoco es que sea la más linda, pero no me gusta su actitud”, respondió sin dudarlo.

Siguiendo con sus declaraciones, agregó que ponía en duda la masculinidad del streamer, el cual se escudaba en su “hombría” en los videos que hace, ofendiendo constantemente a las mujeres o a la comunidad LGBT, a la que la exparticipante de Protagonistas de nuestra tele ha defendido.

Yina Calderón es oriunda de Oporapa, Huila - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

“Él parece una vieja con faldas, una vieja chismosa”, siguió diciendo.

Con estas declaraciones, Yina Calderón busca despejar cualquier duda sobre su supuesto interés en Westcol, manteniéndose fiel a su estilo directo y franco, lo que sigue generando controversia en redes sociales.

Por otro lado, se refirió a los comentarios que ha seguido haciendo Westcol en contra de muchos colectivos, uniéndose a otros influenciadores como Míster Steven. Cansada de esa actitud, Yina Calderón reveló que tiene en mente poder aliarse con Epa Colombia para hacerle contrapeso en redes sociales.

“Nos vamos a juntar para que vean que las mujeres tenemos más poder”, concluyó la DJ.

Sin embargo, la participación de Epa Colombia está en duda ya que está ocupada cuidando a su hija recién nacida. Yina Calderón puntualizó que la posible colaboración demostraría el poder y determinación de las mujeres en el mundo digital, resaltando el carácter de Epa Colombia para confrontar las críticas.

Las afirmaciones del influencer colombiano Westcol han provocado un intenso diálogo acerca de los estereotipos de género en las relaciones modernas - crédito @westcol/Instagram

¿Quién es Yina Calderón y cómo se hizo famosa?

Yina Calderón, nacida el 11 de julio de 1991 en Oporapa, Huila, es una conocida figura del entretenimiento colombiano que ha diversificado su carrera en múltiples facetas. Inicialmente, Calderón ganó popularidad a través de su participación en el reality show Protagonistas de Nuestra Tele en 2013. Aunque no ganó el concurso, su personalidad franca y su capacidad para generar controversia la convirtieron en un personaje mediático que rápidamente capturó la atención del público.

Después de su aparición en el reality, Calderón se dedicó a trabajar en el campo de la estética, fundando su propia empresa de productos cosméticos y centros de belleza. A pesar de enfrentar varios desafíos y críticas, especialmente en redes sociales, ha logrado consolidar su marca y obtener un considerable éxito comercial.

En los últimos años, Calderón también ha incursionado en la música, lanzando varias canciones en el género popular y urbano. A pesar de no ser su carrera principal, su incursión musical ha sumado una nueva dimensión a su perfil público y le ha permitido llegar a una audiencia aún más amplia. Su música y videoclips suelen ser tendencia en plataformas digitales, lo que refleja su habilidad para mantenerse relevante.

La influencer huilense comenzó su carrera en la farándula en 'Protagonistas de Nuestra Tele' - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Además de su faceta empresarial y musical, Calderón es una influencer activa en redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores. Utiliza estas plataformas para compartir aspectos de su vida personal y profesional, y no duda en abordar temas controvertidos y responder a sus detractores. Esta actitud la ha convertido en un personaje polarizador, con una base de seguidores leales y también numerosos críticos.

Calderón también ha estado abierta sobre sus múltiples cirugías estéticas, lo que ha generado debates sobre los estándares de belleza y la presión social en la cultura mediática. Ha admitido públicamente las complicaciones que ha tenido por estos procedimientos, utilizándolos como oportunidades para discutir temas de salud y autoestima.

A lo largo de su trayectoria, Yina Calderón ha demostrado ser una figura multifacética y resiliente. Su capacidad para reinventarse y su determinación han hecho de ella un nombre reconocido en el panorama del entretenimiento y la cultura popular colombiana. Su influencia continúa creciendo, dejándola como uno de los personajes más debatidos y seguidos en el país.