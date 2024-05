Laura Acuña habría lanzado indirecta a Cristina Hurtado: “Nada mejor que un compañero de set generoso”

Laura Acuña habría lanzado una indirecta a Cristina Hurtado en 'La sala de Laura Acuña' -crédito @lauraacunaayala/Instagram - cortesía/ prensa del Canal RCN

El reality La casa de los famosos Colombia, transmitido por Canal RCN, generó controversia no solo por sus contenidos, sino también por las tensiones evidentes entre dos de sus presentadoras, Carla Giraldo y Cristina Hurtado. Desde el inicio del programa, los televidentes no han pasado por alto la evidente incomodidad entre las conductoras, lo que ha sido motivo de malestar y numerosos comentarios en redes sociales.

Carla Giraldo, conocida por ser ganadora de MasterChef Celebrity, y Cristina Hurtado, una presentadora con una trayectoria más extensa, han manifestado una relación laboral distante. En una reciente entrevista con la Revista Semana, Hurtado admitió que prácticamente no interactúa con Giraldo durante las grabaciones. “Hacemos lo que tenemos que hacer cada una y punto. Eso es lo que pasa, no hay relación, no nos tomamos un café, no somos amigas, o sea cero, nada”, afirmó.

La tensión aumentó cuando Giraldo lanzó un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una respuesta a los comentarios de Hurtado: “No aclares que oscurece, mi reinita”, escribió Giraldo. Este mensaje, junto con las declaraciones de ambas presentadoras, ha provocado que el público tome bandos en favor de su presentadora favorita, generando opiniones divididas.

Laura Acuña, también presentadora y abogada, aportó su perspectiva en su programa La sala de Laura Acuña. Durante una entrevista con Giraldo, Acuña resaltó la importancia de tener un compañero generoso en el set.

“Yo que trabajo en esto hace tantos años puedo decir que no hay nada mejor que uno pueda tener en un set un compañero o compañera generoso, que te permita brillar, que te coja los chistes, que te haga juego con lo que estás diciendo y más cuando es una persona que no tiene la experiencia, porque de verdad es muy difícil pararse ahí”, comentó Acuña, apuntando indirectamente a los comportamientos de Hurtado, según la interpretación de algunos internautas.

Giraldo, por su parte, compartió en la entrevista la trágica experiencia de haber perdido a su madre un día antes del estreno del programa, una situación que no le impidió cumplir con sus compromisos profesionales. “Le hablé y me felicitó por el programa, me dijo que me vía divina y charlamos como si nada hubiera pasado entre nosotras. Al otro día, la triste noticia”, indicó la actriz.

La confesión de Carla Giraldo sobre la muerte de su madre tocó a muchos seguidores, que ahora la consideran la favorita del público, mientras que Hurtado ha sido objeto de críticas.

Giraldo también habló sobre su experiencia en el reality, señalando que después de dos semanas de sufrimiento, encontró su propio estilo al presentar: “No quiero ser la presentadora, quiero ser yo, hablar como hablo, echar mis chistes, que no me importe, seguir el libreto, la escaleta, pero ser irreverente. Me va mejor”.

Asimismo, habló de su relación con Cristina Hurtado: “Cristina es tremenda presentadora, es muy buena en lo que hace, lo ha hecho durante muchos años (...) Antes de empezar el programa compartimos mucho, porque hicimos rueda de prensa, estuvimos en ensayos, comerciales, pero desde el primer día que comenzamos cada una está en su espacio, entonces cada una está por su lado y nos encontramos en el set todas las noches”, indicó Giraldo.

A pesar de la tensión, ambas presentadoras se esfuerzan por mantener el profesionalismo en el set. Sin embargo, las indirectas y declaraciones públicas continúan alimentando la polémica. La llegada de Giraldo a La casa de los famosos Colombia no ha sido fácil, pero su actitud irreverente y su capacidad para conectar con el público la han destacado sobre Hurtado, según los comentarios de los televidentes del programa.