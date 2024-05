Racionamiento de agua en Bogotá el lunes 13 de mayo: aquí el mapa de los barrios sin servicio en la zona 6

Zona 6 racionamiento de agua en Bogotá jueves 24 de abril - crédito montaje de Jesús Avilés/Infobae con fotografías de Alcaldía y Freepik

La ausencia de precipitaciones entre enero y marzo de 2024 generó una situación desafiante en Bogotá y once municipios de Cundinamarca debido al fenómeno de El Niño. Debido a la sequía, los embalses alcanzaron niveles críticos y apenas se están recuperando. Por esto, el plan de racionamiento de agua, que inició desde el 11 de abril, seguirá funcionando en la capital.

El próximo lunes festivo 13 de mayo será el turno de los barrios que pertenecen a la zona 6 de Bogotá, lo que afectará a miles de residentes en la localidad de Suba y en el municipio de Soacha. Este es el cuarto ciclo de racionamiento de agua, por lo que los barrios dentro del siguiente perímetro experimentarán una interrupción en el suministro de agua durante 24 horas, a partir de las 8:00 a. m.

Las zonas donde no habrá agua están delimitadas así:

Todo el municipio de Soacha, incluyendo las zonas en las que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado El Rincón (ESP Emar) suministra agua.

Entre el río Bogotá y el perímetro que va de la carrera 92 a la avenida Suba.

Entre la carrera 88A y el río Bogotá, hasta la calle 99 y la avenida Suba.

El reporte diario con corte al 11 de mayo indica que el nivel de los embalses del Sistema Chingaza es del 21,02%; con este dato, Bogotá superó la meta de llegar al 20,13%, aunque lo hizo diez días después de lo propuesto por el Acueducto.

Nivel de los embalses y consumo de agua en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Mientras tanto, el consumo promedio se mantiene en 15,91 metros cúbicos por segundo, lo que no refleja mejora: después de más de un mes de racionamiento de agua no ha sido posible reducirlo a 15 metros cúbicos por segundo, que es la intención de la administración distrital.

“Ojo. La crisis no ha terminado y no nos podemos relajar. Las lluvias no serán suficientes si no seguimos trabajando para reducir nuestro consumo”, indicó en su cuenta de X el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Aquí puede consultar la división de todos los sectores

Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado respecto a la posible suspensión de la medida. Por ende, Infobae Colombia ha puesto a disposición un mapa completo de todas las zonas afectadas, permitiendo a los residentes planificar con antelación y conocer el día en que les corresponderá la restricción.

Cabe destacar que Usme es la única localidad que no está incluida en ningún horario de racionamiento, ya que se abastece del sistema Sur, el cual es independiente del sistema de Chingaza y presenta un nivel de agua por encima del 50%, según datos proporcionados por la CAR Cundinamarca.

Estas son las multas si derrocha agua en Bogotá

Dado que las acciones previas no han generado el efecto deseado, Galán ha anunciado más estrategias para reducir aún más el consumo de agua. La primera consiste en aplicar un límite máximo de 22 metros cúbicos de agua al mes por hogar en Bogotá, con un cargo adicional para el consumo que supere el doble de este límite.

Los sábados son los días de mayor consumo de agua en Bogotá - crédito Fernando Vergara/AP

A partir del 19 de abril, aquellos que excedan este límite deberán pagar un costo adicional por el consumo excedente. Las multas variarán según la ubicación:

En Bogotá, será de 3.380,84 pesos.

En Soacha, se elevará a 3.105,39 pesos.

En Gachancipá, se fijará en 2.384,24 pesos.

En Tocancipá y Zipaquirá, se establecerá en 2.082,39 pesos.

La Alcaldía también ha puesto a disposición de los ciudadanos sus redes sociales, la línea telefónica 116 y el correo electrónico juntosporelagua@gobiernobogota.gov.co para que reporten cualquier desperdicio de agua por parte de otros ciudadanos o comercios.