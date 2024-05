Luis Soler sigue pidiendo plata en los buses: el actor de ‘Sin senos no hay paraíso’ fue víctima de ataque con ácido

El actor Luis Soler estuvo en producciones exitosas como 'Sin senos no hay paraíso' o 'Francisco el matemático' (2017) - crédito redes sociales

En las tardes, a través de las rutas de Transmilenio que comunican el norte de la ciudad de Bogotá con el occidente, los pasajeros se encuentran con frecuencia a un hombre trigueño, de estatura no superior al metro con 70, de cabello rizado y con lentes oscuros, que decidido a ganarse la vida pidiendo dinero, cuenta su triste historia.

“Mi nombre es Luis Soler, para mí es muy incómodo hacer esto, pero no tengo otra manera de ganarme la vida, sino subirme acá y pedirles que me den cualquier apoyo que les nazca”, comienza diciendo el joven en su discurso. Hasta ahí, es una narrativa que los pasajeros escuchan una y otra vez, sin gran novedad.

La diferencia llega en la parte que sigue. “Desde hace un par de años me toca estar en esta situación porque no tengo trabajo, nadie me emplea y tengo que pagar un lugar para dormir, así como la comida del día a día. Yo era actor de televisión”, agregó de pie en uno de los vagones del vehículo de servicio público, en el que se encontró con parte del equipo de Infobae Colombia.

Actor colombiano Luis Soler perdió su vista parcialmente tras ataque con ácido que sufrió en 2021 - crédito captura de pantalla City TV

“Salí en Sin senos no hay paraíso, Tu Voz Estéreo y Francisco, el matemático, entre otras muchas telenovelas, pero por mi condición ya no me dan papeles en ninguna parte. Busquen en internet y verán que todo lo que les digo es real. Sufro de ceguera parcial, debido a que fui víctima de un ataque con ácido”, siguió diciendo el artista.

En su petición, señaló que no cuenta con seguro médico y que no tiene cómo sostenerse, por lo que le ha tocado recurrir a la última opción, que es mendigar por un plato de comida. A pesar de necesitar un trasplante de córneas, sus capacidades económicas no le permitieron acceder al procedimiento.

Un periodista de este medio se encontró con Soler el miércoles 8 de mayo de 2024 en un D10, articulado que va del portal del norte al portal de la 80. Pocas personas dieron atención a lo que dijo.

¿Qué le pasó a Luis Soler, actor de ‘Sin senos no hay paraíso’?

Acerca del momento en que fue atacado, el 29 de octubre de 2021, recordó que no fue fácil recibir soluciones porque la burocracia de la justicia y otras acciones de las autoridades habrían demorado el procedimiento.

Luis Soler en 'Sin senos no hay paraíso' - crédito Caracol Televisión

“Tocaba esperar para hacer la denuncia porque en ese momento no se podía; que tocaba esperar para realizar el proceso… Parece que hubiera como un complot incluso, porque alcancé a escuchar que una transexual habló con uno de los policías y dijo ‘usted tiene mi número, cualquier cosa me llama’”, contó sobre lo que vivió en la estación a la que fue por auxilio.

También reveló que la agresora se comunicó con los oficiales, restándole gravedad a lo ocurrido. “Incluso, esa misma persona fue la que le dijo al uniformado ‘yo le eché fue un gas lacrimógeno, entonces eso con agüita se le quita y no hay ningún inconveniente”, agregó.

Varios taxistas vieron lo que había pasado en Chapinero esa noche y uno de ellos dijo que la atacante “llevaba lo que era en una botella de gaseosa. Se lo echó todo”.

Aunque Luis pensó que habían arremetido contra él por no prestarle atención a las dos mujeres trans que se encontraban rondando el sector, la realidad es que ambas pertenecían a una banda llamada Los tóxicos, la cual se dedicaba al hurto bajo la modalidad de ataque con ácido para desestabilizar a las víctimas.

Banda 'Los Tóxicos', desmantelada en 2021 - crédito Fiscalía General de la Nación

“La Fiscalía logró la judicialización de tres mujeres transgénero que se identificaban como la Costeña, la Mona y la Diabla, señaladas de pertenecer a un grupo delincuencial denominado Los Tóxicos, dedicado al hurto en la modalidad de atraco en la localidad de Chapinero”, dijo el ente al momento del operativo.