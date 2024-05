Video: critican a dos policías que golpearon con un bolillo a un perro por ladrarles cuando pasaron a su lado

Los uniformados han despertado el odio de las redes sociales debido a su injustificado acto de maltrato animal - crédito montaje Infobae

En redes sociales está circulando el video de un acto vergonzoso realizado por unos uniformados de la Policía Nacional, quienes en medio de una reacción violenta golpearon en la cabeza a un perrito que les había ladrado anteriormente. El registro audiovisual ha desatado una ola de rechazos y comentarios en contra de los patrulleros y su reprochable actuar.

La situación de maltrato ocurrió el pasado viernes 10 de mayo. Aunque ya ha pasado más de una semana, el video se ha viralizado en redes sociales, donde los usuarios exigen que los agentes de policía involucrados en la absurda agresión reciban un castigo ejemplar.

El caso ocurrió en el suroriente de Bogotá, concretamente en la localidad de San Cristóbal. Precisamente por una de las calles estaban transcurriendo en una motocicleta 2 patrulleros, al parecer pertenecientes al Centro de Atención Inmediata CAI de Guacamayas, cuando sorpresivamente un perrito callejero le ladró al vehículo de los uniformados.

En el video grabado desde una cámara de seguridad se aprecia como de manera cobarde los policías hacen una maniobra en la moto para volver a pasar junto al animal, pero en esta ocasión uno de los agentes golpea con el bolillo o tonfa salvajemente al perrito en su cabeza.

La situación no pasó desapercibida en el barrio, una de las mujeres que presenció el acto confrontó valientemente al cobarde policía por la agresión al indefenso animal. El patrullero sustentaba que primero había sido víctima de un presunto ataque, pero más ciudadanos llegaron a reprocharle el vergonzoso comportamiento al supuesto ‘agente de seguridad’.

El agente de policía ha sido blanco de rechazos, burlas y hasta insultos por su vergonzoso comportamiento evidenciado en cámaras de seguridad - crédito Red de apoyo Bogotá

El video que se ha viralizado en redes sociales está desatando un debate alrededor de los compromisos y capacidades que deben tener lo policías, ya que en teoría deben velar por la seguridad de la ciudadanía, pero actos evidenciados como el de la grabación de San Cristóbal, demuestran que hay personal al interior de la institución que no está capacitado para cumplir el rol que debe desempeñar un uniformado.

Entre tanto el video se ha llenado de varios comentarios que critican al policía, se burlan de él e incluso algunos en los que se llegan a insultar a la pareja de patrulleros.

“Hay que ser mala persona para hacer eso si no se ha sido atacado directamente por el animal, solo le ladro”, “Los perros cuidan más que los policías, seguro el perrito olió que venían de la olla”, “Requisitos para ingresar a @PoliciaColombia 1. No tener materia gris en el cerebro 2. Dar culo”, “@PoliciaColombia en su institución reciben a cualquiera? Entrar a la policía debe ser visto como un distintivo de aquellos que salvaguardan la vida y se rigen por la rectitud pero no! Se convirtió en una escapatoria para aquellos que no supieron que hacer con sus vidas”, “Personas que no tienen compasión con los animales no deberían estar en esos cargos, eso es un indicador de falta de sensibilidad o empatía, como será con la gente”, fueron algunos de los comentarios que sobresalieron en redes sociales.

reproches a los policías por el cobarde ataque al perrito en San Cristóbal - crédito reacciones de las cuentas de X

Cómo denunciar el maltrato animal en Colombia

Se pueden denunciar casos de maltrato animal a través de varias entidades según la ciudad. Para situaciones urgentes, comuníquese al 123. En Barranquilla, llame al 195 o al (605) 4010205 y pregunte por el Centro de Bienestar Animal. En Bogotá, contacte al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) llamando al 01 8000 115 161 o enviando un correo a proteccionanimal@animalesbog.gov.co. En Bucaramanga, envíe un correo a mebuc.polam@policia.gov.co o utilice las inspecciones de policía, los CAI, o la página bienestaranimal@bucaramanga.gov.co. En Cali, use la línea de WhatsApp 3182750101, y en Medellín, llame al 3855555 ext. 9773 o visite la Inspección Ambiental en la carrera 52 número 71-84.

El Estado tiene habilitados varios canales para denunciar los casos de maltrato animal - crédito Rawpixel/Freepik

En Bogotá, el IDPYBA cuenta con un Escuadrón Anticrueldad que evalúa y emite conceptos técnicos sobre el estado del animal. En Bucaramanga, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) dispone de equipos especializados que atienden, diagnostican y educan sobre maltrato animal. En Medellín, se puede presentar la denuncia directamente en la Inspección Ambiental y en Cali, a través de la línea de WhatsApp. Los horarios de atención varían según la ciudad y entidad, por lo cual se recomienda verificar antes de realizar la denuncia.