El Centro Democrático pidió poner lupa en el escándalo de la Ungrd: “¿Quién dio la orden en la SneyderPolítica?”

Desde que estalló el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), son pocas las pruebas documentales que reposan en el expediente, pero las más sustanciales hasta el momento son los contratos de los carrotanques que salieron a la luz, lo que reveló no solo sobrecostos, sino también la posible falta de experiencia de la empresa a la que se le adjudicó el lucrativo contrato, que se encargaría de llevar agua potable a La Guajira.

En medio de esta maraña de interrogantes, eventos, procesos judiciales y declaraciones en relación con este escándalo de corrupción, diversos líderes del partido de derecha Centro Democrático expresaron su perspectiva sobre el asunto, enfatizando en que la responsabilidad principal recae en el presidente Gustavo Petro.

Cabe destacar que, más allá de estas pruebas tangibles, hay prominentes figuras políticas salpicadas en el escándalo como Sandra Ortiz, ex consejera Presidencial para las Regiones, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y los presidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, aunque por ahora no existen pruebas contundentes que los incriminen, más allá de las menciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd.

En medio de estos vacíos de información, la atención de las autoridades se centra en desentrañar el entramado de corrupción que salió a la luz. La Procuraduría emprendió una investigación e instó a los exfuncionarios de la Ungrd a que entreguen cualquier prueba que pueda contribuir a esclarecer los hechos.

De manera similar, la Fiscalía General de la Nación manifestó su disposición para recibir información, ofreciendo incluso seguridad para aquellos que decidan colaborar. La fiscal General, Luz Adriana Camargo, afirmó que las investigaciones seguirán su curso, con o sin la cooperación de los implicados. Mientras tanto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia inició una indagación para determinar responsabilidades, especialmente en el caso de los presidentes del Congreso, que niegan rotundamente haber recibido algún beneficio ilícito.

En medio de este torbellino de acusaciones y diligencias judiciales, varios políticos del partido de derecha Centro Democrático han alzado su voz para exigir una mirada más escrutadora sobre otro aspecto crucial del caso: los arrendamientos de carrotanques. Para ellos, estos contratos, aunque menos visibles, podrían ser igualmente reveladores de prácticas corruptas que permean al Estado, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

El representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, fue uno de los más enérgicos en este llamado a la acción. En una publicación desde su cuenta de X, el congresta destacó que, además de los contratos de compra de carrotanques, la Ungrd también suscribió 17 contratos de arrendamiento por un total de $67.000 millones en distintos departamentos del país.

Ante estas cifras, el representante exigió que estos contratos sean revisados minuciosamente por las autoridades competentes.

“No podemos quedarnos únicamente en los 80 carrotanques comprados con sobrecostos escandalosos. También debemos poner bajo la lupa los contratos de arrendamiento, que representan una cifra considerable de recursos públicos”, afirmó Forero en su comunicado.

Por su parte, el senador Miguel Uribe Turbay, conocido por sus posiciones críticas hacia el Gobierno de turno, fue aún más allá al señalar directamente al presidente Gustavo Petro como el responsable último de esta trama de corrupción.

“¿Quién dio la orden en la SneyderPolítica? La orden la dio la misma persona que se beneficia con el resultado final: La aprobación de las reformas. En este caso, el presidente Petro”, declaró el senador en una entrevista televisiva.

Estas acusaciones desencadenaron un debate acalorado en el panorama político colombiano. Hernán Cadavid, del mismo partido político de derecha, aprovechó la coyuntura para hacer un llamado a la unidad entre los diferentes partidos políticos del país.

“Es hora de dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en la lucha contra la corrupción. No podemos permitir que intereses mezquinos sigan socavando los cimientos de nuestra democracia”, expresó Cadavid en un video publicado en sus redes sociales.