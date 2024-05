El ‘Team Papillente’ hizo curiosa petición para la noche de eliminación: “Que se caiga afuera de la casa todo”

Piden que se reúnan a los alrededores de la casa estudio para que expresen su apoyo - crédito @serivadeneira/X

Durante el brunch de La casa de los famosos Colombia se vivió un momento un tanto particular, pues los seguidores del Team Galáctico –del que forman parte Martha Isabel Bolaños, Mafe Walker, Julián Trujillo y Sebastián González– comenzaron a lanzar gritos de apoyo a los sentenciados del grupo.

Al terminar la dinámica, los otros sentenciados a eliminación entre los que se encuentran Juan Camilo Pulgarín, Karen Sevillano y Miguel Melfi se reunieron con el Team Papillente. Desde la habitación infierno los integrantes del equipo hicieron una curiosa convocatoria para evitar que sus contrincantes los “humillen”.

El Team Papillente hizo divertida invitación a sus seguidores para que se acerquen a los alrededores de la casa estudio - crédito Canal RCN

La encargada de tomar la vocería inicialmente fue Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, pues en sus palabras confirmó que “el Team Galáctico nos quiere matar, acabar, humillar”. En medio de sus declaraciones, lanzaron una invitación a todos sus seguidores para que reúnan a los alrededores de la casa estudio y con megáfonos, cacerolas, para que lancen arengas a su favor.

“Hoy que se caiga afuera de la casa todo. Eso con boca no aguanta, eso tiene que haber cacerolazo, cartulina enrollada, bocinas, megáfono, de todo mami, por favor”, expresó inicialmente la vallecaucana.

Karen Sevillano, La Segura y Pantera que forman parte del Team Papillente piden que no los dejen humillar por los galácticos 'La casa de los famosos' - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

La siguiente en intervenir fue Ornella, que con su característico sentido del humor invitó a las personas al encuentro en compañía de familiares, amigos, amantes, novios, entre otros y gritar Papillentes. Posteriormente, Miguel Melfi pidió a todos sus seguidores que graben videos del momento y estos sean subidos a las redes sociales con la respectiva etiqueta del famoso.

“Hoy van a gritar Karen te amamos. Papillente. Segura te amamos. Melfi, Ornella, Alfredo, Camilo, Pantera, Diana … Queremos que ustedes griten ¡Papillentes, papillentes, papillentes!”, agregó Natalia Segura a su particular petición.

Los seguidores de estos participantes no dudaron en replicar el video en la red social X (antes Twitter) para hacer la invitación formal a quienes vivan en Bogotá y apoyen a los famosos evitando su eliminación. Entre los más destacados están: “Vamos todos a apoyarlos para que no nos eliminen a ninguno”; “Miguel Melfi ya comenzó a entregar sus regalitos porque él piensa que se va esta noche”; “todos somos Papillentes, a votar mi gente”, entre otros.

Melfi y Ornella también formaron parte de la curiosa petición y que repliquen el contenido de la reunión en sus redes sociales - crédito cortesía Canal RCN

Miguel Melfi se molestó con Camilo Pulgarín

Las últimas horas han sido tensionantes en La casa de los famosos Colombia, pues conforme se acerca una nueva jornada de eliminación los participantes comienzan a tener algunos roces. El más reciente, el que se presentó entre Camilo Pulgarín y Miguel Melfi, ya que al panameño no le gustó el hecho de que su compañero del Team Papillente hiciera comentarios que lo hicieron ver como el malo de la película.

Este hecho se presentó cuando el cantante conversaba con Karen Sevillano sobre la comunicación asertiva que deberían tener como equipo: “Realmente, te soy honesto, en el momento Camilo vino a decir cosas como que yo le estaba faltando al respeto, que lo estaba perjudicando frente al público, no me gustó”.

Melfi y Karen Sevillano tuvieron una discusión sobre Camilo Pulgarín - crédito ViX

Karen no se guardó nada y comentó negativamente la forma en la que el creador de contenido conocido como María José se pronunció sobre Miguel Melfi, algo que no le gustó al panameño, mientras este afirmó que prefirió quedarse callado ante la situación: “Me evito discutir con alguien que no quiero”, finalizó.

Fue en ese momento en el que Sevillano se despachó en contra de Melfi y lo trató de “Inmaduro” al no ser capaz de expresar lo que no le gusta de Pulgarín y haber optado por guardar silencio ante los constantes pronunciamientos del paisa: “Si usted tiene una discusión con alguien y dice que no va a molestar nunca más, aunque sea su forma de ser, es inmaduro”.