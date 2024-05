Gregorio Pernía eligió a sus favoritos para llevarse ‘La casa de los famosos 4′

Gregorio Pernía abandonó 'La casa de los famosos 4' luego de 30 días de encierro - crédito @gregoriopernia/Instagram

Gregorio Pernía es uno de los actores colombianos que mayor proyección alcanzó a nivel internacional en las últimas dos décadas. Esto fue posible gracias al que quizá sea su rol más emblemático: el de El Titi en Sin senos no hay paraíso, mismo que retomó en Sin senos si hay paraíso y en El final del paraíso.

Su interpretación del narcotraficante le significó una amplia popularidad en América Latina, y particularmente en México, al punto que fue una de las dos celebridades colombianas elegidas – junto con Ariadna Gutiérrez – para participar en La casa de los famosos 4, el programa de telerrealidad de Telemundo del cual se desarrolla una versión propia para Colombia por estas fechas.

Aunque ingresó con el mayor entusiasmo y gracias a su carisma se fue ganando al público, el cucuteño no tardó en sentirse afectado por estar separado de su familia durante tanto tiempo. Esto, sumado a sus crecientes roces con Alfredo Adame, motivaron su renuncia voluntaria luego de 30 días de convivencia, en lo que fue una decisión muy lamentada por los televidentes, que inicialmente pensaron que se trataba de una estrategia del actor.

Desde su salida han transcurrido ya dos meses en los que se ha dedicado de lleno a su familia, y a subir contenido en redes sociales que va desde el humor hasta demostrar su destreza culinaria – misma que ya puso a prueba cuando participó en Masterchef Celebrity Colombia en 2021, y en Top Chef VIP en 2022.

Gregorio Pernía aguantó durante 30 días en el programa de telerrealidad hasta que decidió renunciar voluntariamente - crédito @gregoriopernia/Instagram Captura de pantalla

Desde que abandonó el reality show, de los 21 participantes que había cuando salió, ya solamente quedan nueve. Pese a ello, el actor no se ha despegado de lo que acontece al interior de la casa y constantemente está subiendo contenido relacionado con el programa en sus redes sociales. Por supuesto, ha estado especialmente pendiente de sus compañeros del equipo Tierra, y días atrás subió un video en el que mostraba cómo él mismo realizaba la encuesta para decidir a su favorito a quedarse en la casa, poniéndose del lado de Maripily Rivera y Clovis Nienow, dos de sus antiguos compañeros.

Demostrando que su compromiso con sus viejos compañeros va muy en serio, en sus historias de Instagram, subió una fotografía en la que aparecen todos los miembros del equipo Tierra, incluido el propio Gregorio. Etiquetando a cada uno de ellos, el actor escribió las palabras “En nombre de Dios, que gane el mejor” para acompañar dicha publicación.

El actor publicó una foto en sus redes sociales en la que muestra su apoyo incondicional al equipo Tierra - crédito @gregoriopernia/Instagram

Gregorio Pernía ha recibido desde ofrecimientos sexuales hasta golpes por su trabajo actoral

Debido a su personaje de El Titi, el actor ha pasado por situaciones incómodas por cuenta de algunos seguidores de su personaje - crédito @gregoriopernia/Instagram

Al igual que ha pasado con buena parte de los actores y actrices a lo largo de la historia, los papeles de Pernía pueden resultar tan convincentes que para el televidente la barrera entre la realidad y la ficción se puede hacer borrosa. Así lo remarcó el cucuteño durante una entrevista con Lo sé todo, en la que dio a conocer que “hay personas que piensan que uno es El Titi, que las voy a agarrar, les voy a halar el pelo, les voy a pegar dos nalgadas, les voy a morder la boca”.

En ocasiones, según dijo, la obsesión ha ido más allá. Acto seguido, relató lo que le ocurrió en el baño de una discoteca en Houston, Texas, a la que fue acompañado de su esposa, Érika Rodríguez. “Se habían metido unas muchachas ahí, me decían: ‘Titi esta es la oportunidad’, y yo les decía: ‘no, ustedes están locas’”, recordó, indicando que en ese momento salió del lugar rápidamente y de inmediato le contó a su esposa lo sucedido.

También ha lidiado con situaciones incómodas en su teléfono celular, y recordó el caso de alguien que consiguió su contacto en WhatsApp y le propuso tener una aventura por un precio, llevándolo a bloquear dicho número producto de su insistencia. Y claro, también ha recibido algunos golpes.

“Fue en Bogotá, en la 72 con 11. Me dio un palmadón en la espalda durísimo. Yo iba a firmar un contrato de arrendamiento de un local, estaba con la persona que me lo iba a alquilar y me dio un palmadón y me dijo: ‘paramilitar hij...’, y yo: ‘¡mi señora!’. Le dije: ‘eso es una serie’, no le dije nada más, pero me quedé mirándola y pensé: ‘no me joda, casi me saca un pulmón’”, recordó.