Papá de La Segura expuso la verdad sobre su relación con la influenciadora: “Desconozco su resentimiento”

Alexander Segura, padre de la creadora de contenido, se refirió a las revelaciones de su hija sobre la tensa relación entre ambos - crédito canal RCN y Tu Barco News

Durante la novena semana de competencia en La casa de los famosos Colombia, Natalia Segura fue la protagonista del espacio conocido como La línea de la vida. Allí, la creadora de contenido entregó algunos detalles que han marcado hasta ahora su existencia y habló de la compleja relación que ha tenido con su padre, Alexander Segura, a lo largo de los años.

Durante su relato, aseguró que Segura, después de haber sido su héroe por muchos años, terminó por convertirse en el “villano” de la historia por un episodio en particular. Después de haber sobrevivido a un atentado, la influencer aseguró que amaba a su progenitor “pero creo que hasta el sol de hoy, no he podido perdonarle que me haya dicho que ojalá quedara cuadripléjica, ¿cómo le dice un padre eso a su hija?”.

En vista de las declaraciones de la joven vallecaucana, el hombre apareció en redes sociales pidiendo perdón por sus palabras, y agregó que todo tenía un trasfondo en esa situación. “Si veo que usted se me va a parar y se va a poner a correr y se va a perder, yo prefiero que me la deje sentadita, no que se me la lleve. Eso no va a cambiar nunca”.

Qué más dijo Alexander Segura

Así lo dio a conocer en una entrevista con el programa 'Buen día Colombia' del Canal RCN - crédito @buendiacolombia/Instagram

Recientemente, el padre de la creadora de contenido estuvo como invitado al programa Buen día, Colombia, en el que tuvo la oportunidad de aclarar sus palabras en contra de La Segura. Inicialmente, aseguró que no entendía el porqué la joven tomó distancia de él y se expresó de la manera en que lo hizo en la dinámica del formato televisivo.

“Yo quisiera, la verdad, saber los motivos… sería muy importante que hubiera un encuentro y me dijera los motivos, porque los desconozco”, comentó al inicio. Pero la conversación no terminó ahí, pues Viena Ruíz preguntó si sus declaraciones se habían producido antes del accidente, por lo que nuevamente la intervención del hombre estuvo enfocada a su vocación cristiana y “evitar que hiciera cualquier cosa”.

Durante la dinámica de 'La Linea de La Vida', La Segura reveló la tensa relación que ha mantenido con su padre a lo largo de los años - crédito canal RCN

Después de esto, Alexander aseguró que no entiende el resentimiento de la influencer, ya que “no la violé, no la manoseé, no le pegué con un garrote en la cabeza, no sé, la verdad la desconozco”. También hizo referencia a su deseo de reconciliación con su hija después de que termine la competencia “porque esa es la motivación, que se reconcilie conmigo y que los padres no cometan los errores que cometimos”.

Concluyó diciendo que siente que la relación con su familia se rompió gracias a las diferencias económicas que se produjeron en el pasado, teniendo en cuenta que cerró una empresa “porque la parte económica afecta a las familias, creo que fue la primera para mí”. Además, envió un conmovedor mensaje para la creadora de contenido:

“Hija te amo, te respeto, te honro independiente que tú no lo hagas. Yo siempre voy a amarte, respetarte y me siento muy orgulloso, sigue lanzando un mensaje inspirador para todas las jóvenes administradoras de este país”.

Qué habló sobre Karen Sevillano

La Segura y Karen Sevillano harán una tregua para no volver a discutir con Martha Isabel Bolaños - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Pero esto no fue lo único de lo que habló Segura con el matutino del Canal RCN, puesto que fue interrogada por la relación que tenía la vallecaucana con Karen Sevillano. El hombre afirmó que la amiga de su hija le parece una persona “auténtica”, pero tiene un lenguaje un poco “pasado y es ahí donde se pasa el hilo delgado”.

Las reacciones en redes sociales sobre las declaraciones del padre de la influenciadora no tardaron en aparecer y destacaron el deseo de querer recuperar la relación con la joven.