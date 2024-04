Yeferson Cossio mostró su carro con impactos de bala: “Qué susto tan bravo, tengo las bolas en el cuello”

Yeferson Cossio puso a prueba la seguridad de sus carro y arriesgó su vida - crédito @yefersoncossio/Instagram

Yeferson Cossio ‘encendió' las redes sociales al compartir un video que lo mostraba conduciendo un auto mientras que recibía varios impactos de bala.

Las imágenes alarmaron a sus seguidores que de inmediato lo llenaron de mensajes preguntando por lo sucedido, sin embargo, solo se trató de una prueba de seguridad que el mismo influencer solicitó para verificar su funcionamiento: “Yo estaba adentro”.

En horas de la mañana del día lunes 22 de abril, el influencer causó fuerte susto tanto a su comunidad digital como a sus familiares, amigos y cercanos, pues publicó un video en su cuenta de Instagram en el que simulaba una persecución al tiempo que mencionaba estar muy asustado. “Solo diré una cosa: Qué susto tan bravo. Tengo las bolas en el cuello”.

Además de la preocupante frase, en las imágenes se observan todas las ventanas de su auto con fuertes y grandes golpes de disparos hizo suponer a las personas que se podría haber tratado de un asalto o intento de robo. No obstante, Yeferson no se reportó más ni compartió detalles sobre lo sucedido, razón que desató una fuerte ola de comentarios queriendo saber sobre su estado.

El hecho obligó a que Cossio diera la cara y explicara la situación: “Estoy leyendo WhatsApp y hubo un malentendido. El video que yo subí con la Cadillac y los disparos fue por un video que hicimos, realmente nunca hubo un atraco, nunca hubo un atentado, no hubo absolutamente nada de eso”, arrancó comentando el empresario paisa que justificó su expresión de miedo argumentando que el hecho de que se tratara de una prueba no le restaba el riesgo ni el peligro, ya que finalmente él si estuvo en el interior de la camioneta en el momento de los disparos.

El creador de contenido señaló que en el material estaban probando la seguridad de su camioneta, por lo que fue su propio hermano quien disparó con un arma de fuego en contra de este. Asimismo, aprovechó para pedir disculpas a sus seguidores por lo sucedido.

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio?

“Estábamos verificando la seguridad del carro y en uno de los puntos yo me metí dentro del carro para que Cintia disparara y por más que uno sepa que no va a pasar nada, eso asusta. Me disculpo, gracias a las personas que se preocuparon por mí, me disculpo por haberlos preocupado sin necesidad”, añadió.

Luego de la pertinente aclaración la controversia creció pro parte de sus detractores que lo atacaron por supuestamente querer llamar la atención sin tener en cuenta la integridad de quienes lo siguen de corazón y se preocupan por él: “Gracias a Dios estás bien”, “qué payaso, ojo con esas publicaciones”, “todo eso por obtener más visitas”, “no sé, pero qué necesidad”, “ya no sé ni qué creer”, “lo importantes que lo aclaraste, estaba preocupados por ti”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Ante la creciente polémica, el mismo influencer grabó otra historia en su cuenta oficial de Instagram en la que suma más de once millones de seguidores, para reiterar que ya había pedido perdón por sus acciones y pidió prudencia debido a que ya había realizado la correspondiente aclaración en la que detalló que está bien, que no se trató de un acto delictivo ni un atentado en su contra.

“Ya me disculpé, espero que podamos avanzar frente a este tema y que pare aquí. Entiendo la gravedad de mis actos, pero deben saber que estamos bien, no nos asaltaron ni hay nada malo detrás”, concluyó buscando frenar la ola de noticias que se replicaron rumorando sobre un atentado y que cobraron fuerza a causa de su silencio, pues Cossio tardó un par de horas en salir a desmentir los hechos y contar lo que realmente había pasado.