Alias Cojo no aceptó cargos: es el principal responsable del homicidio de Jaime Vásquez, veedor ciudadano en Cúcuta

El comunicador y líder social fue asesinado en un establecimiento comercial por un sicario - crédito Indepaz

Este domingo 21 de abril, cuando se reanudó la audiencia judicial en contra del hombre de 34 años Alejandro José Arias, conocido como Pure o Cojo, se le imputaron los cargos de homicidio y porte ilegal de armas en relación con el trágico asesinato del veedor ciudadano y periodista Jaime Vásquez en la ciudad de Cúcuta.

Durante el proceso, el fiscal del caso expuso los detalles de la investigación que condujeron a la captura de Arias, quien se había trasladado a Bucaramanga tras cometer el presunto crimen, según reportes de la Policía. Sin embargo, el señalado negó rotundamente su implicación en el hecho.

“Yo, en esta audiencia, dejo claro que no acepto cargos de nada”, dijo el Cojo. En ese momento la juez tuvo que interrumpir al hombre y pedir que le silenciaran su micrófono debido a que seguía hablando a pesar de la instrucción que había dado la funcionaria. “Suficiente, esto es para proteger su derecho a no autoincriminarse. Simplemente usted ya manifestó a viva voz que no aceptaba los cargos y todos lo escuchamos”.

El viernes 19 de abril, la Fiscalía capturó al presunto responsable del asesinato del veedor ciudadano - crédito @FiscaliaCol/X

Se presume que el Cojo forma parte de la banda delictiva conocida como Ak-47, esta es una célula asociada al Tren de Aragua y su influencia se ha consolidado en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana desde hace varios años.

La presencia del Tren de Aragua en Norte de Santander ha sido descrita como un “imperio del terror”, según investigaciones de Indepaz. Este grupo criminal, originario de Venezuela y con su base de operaciones en el Centro Penitenciario de Aragua, se consolidó en 2013 en el vecino país.

Desde 2018, a través de las rutas migratorias, el Tren de Aragua ha llegado a diversas ciudades latinoamericanas, incluyendo Cúcuta y Bogotá, la primera por ser la principal zona fronteriza con Colombia. La llegada del Tren de Aragua a Norte de Santander ha provocado disputas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con la banda Los Urabeños, quienes controlan las trochas, de acuerdo con la organización InSigthCrime.

Así fue la audiencia en contra de alias el Cojo

Alias el Cojo negó ser responsable del asesinato del veedor de Cúcuta Jaime Vásquez - crédito Fiscalía

Durante la audiencia del 20 de abril, la juez encargada del caso expresó su preocupación por el comportamiento del acusado, señalando que parecía estar distraído y adoptando una actitud burlona hacia el proceso judicial.

Durante la audiencia de legalización de captura se reveló que la detención de Arias fue posible gracias a la información proporcionada por una fuente, conocida como El Flaco, quien alertó a las autoridades sobre su paradero en Bucaramanga.

El asesinato del veedor Jaime Vásquez conmocionó al departamento

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar ofreció millonaria recompensa por información sobre el asesinato del veedor Jaime Vásquez - crédito Mario Caicedo/EFE

El suceso tuvo lugar el domingo 14 de abril en una panadería del barrio La Riviera, una zona tranquila de clase media alta cerca del centro de Cúcuta. Vásquez buscó refugio en el establecimiento, repleto de clientes y empleados, al notar que estaba siendo perseguido por dos individuos en una moto.

El caso generó gran atención en la región, pues Vásquez era reconocido por su incansable labor como veedor ciudadano y periodista comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas en la comunidad. Las autoridades continúan investigando el caso mientras Arias permanece bajo custodia judicial.

Acto simbólico para rechazar el asesinato del líder social Jaime Vásquez, en Cúcuta - crédito Mario Caicedo/EFE

Desde 2014, el veedor de la capital de Norte de Santander había utilizado sus redes sociales como medio para exponer denuncias de corrupción que involucraban a políticos y funcionarios locales. Por esta razón, había sido reconocido como un líder local, pero también habría recibido amenazas.

El asesinato del veedor Vásquez conmocionó a la ciudadanía de Norte de Santander, departamento que limita con Venezuela, lo que llevó al gobernador William Villamizar a ofrecer una recompensa de 50 millones de pesos por información que condujera a la captura de los responsables del crimen.