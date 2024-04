Shakira habría lanzado nuevo dardo contra Gerard Piqué: “Una suerte no tener marido”

Shakira habría lanzado un nuevo dardo en contra de Gerard Piqué - crédito @shakira @3gerardpique/Instagram

La separación de Shakira y Gerard Piqué fue una de las más sonadas en los diferentes portales de la prensa rosa internacional. La pareja sostenía una relación de 12 años, cuando se conoció durante la participación del español en el Mundial de Sudáfrica 2010, siendo una de las parejas más envidiadas del mundo del entretenimiento y el deporte. Tiempo después, como fruto de esta unión nacieron Milan y Sasha.

La noticia de su distanciamiento definitivo tomó por sorpresa a más de uno en 2022, cuando a través de un corto pero contundente mensaje la pareja informó a sus millones de seguidores que la relación llegaba a su fin, al igual que en los partidos de fútbol del catalán, donde se cantaba: “¡Final, final, no va más!”, al concluir los 90 minutos de juego.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, señaló el escueto mensaje, según consignó la agencia de noticias EFE.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Gerard Piqué y Shakira se reunieron en un despacho de abogados para intentar llegar a un acuerdo sobre los términos de su separación - crédito Zuma Press/The Grosby Group

En diferentes entrevistas, la cantante ha dejado claro lo que sintió durante los años que permaneció al lado del campeón del mundo con la selección española de fútbol. Incluso, ese sentimiento lo plasmó en su canción Music Sessions #53, en la que citó frases como: “Fotos por donde me ven. Aquí me siento un rehén, por mí todo bien”.

Qué dijo sobre Gerard Piqué

Recientemente, en medio de su gira de medios para la promoción de su nuevo trabajo discográfico, en el que se incluyen nuevos temas como La fuerte y (Entre paréntesis), la colombiana volvió a hablar de su expareja y padre de sus hijos. En una entrevista con Aló, Shakira se refirió a la importancia que tuvo para ella ser honesta con Milan y Sasha respecto a la separación de su padre.

Inicialmente, mencionó que es un error ocultar los sentimientos frente a los hijos, ya que “ellos saben más de lo que pensamos y pueden darse cuenta cuando les estamos mintiendo”. Con estas palabras de la artista, destacó la importancia de tener una comunicación asertiva y abierta, permitiendo que sean ellos quienes den sus propias opiniones respecto a las vivencias que tienen de sus padres.

Shakira se enfocó por completo en la crianza de sus hijos tras su separación, así como de su nuevo lanzamiento musical - crédito Backgrid/The Grosby Group

Y agregó: “Es más difícil, porque estoy a cargo de estos dos niños que dependen de mí. Pero, en cierto modo, es una suerte no tener un marido porque me estaba arrastrando hacia abajo… Ahora siento ganas de trabajar, de escribir canciones, de hacer música”. Finalmente, dejó claro que en ocasiones es mejor confiar y ser traicionado, que no confiar nunca, pues esta ha sido la manera en la que ha logrado hacerle frente al dolor del final de una relación de más de una década.

Cómo fue el acuerdo de separación

A inicios de noviembre de 2022, después de varias reuniones entre los equipos jurídicos de ambas partes, Shakira logró quedarse con la custodia de los niños y llevárselos a Miami, luego de que Piqué diera su brazo a torcer y que la colombiana cediera a algunas peticiones del español. De acuerdo con medios internacionales, las partes se vieron en la mansión de Esplugues de Llobregat por más de 12 horas en las que finalmente llegaron a un acuerdo.

La información la dio a conocer el medio Vanitatis, en la cual se confirmó que la reunión terminó a las 12:30 de la madrugada del 1 de diciembre de 2022 y en la que la gran conclusión fue que Milán y Sasha se irián a Miami con su madre. Señalaron que la mudanza de la colombiana y sus hijos se dará pasadas las festividades de Navidad, lo que derivó en una inminente salida el 1 de abril de 2023.