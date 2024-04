Gustavo Petro reclama por niveles de los embalses y Andrés Forero le responde si se anima a “marchar contra su pésimo Gobierno”

Andrés Forero invita de forma irónica al presidente Petro a salir a marchar en contra del su propio Gobierno - crédito Jesús Aviles - Infobae

En su cuenta de X, Andrés Forero, representante a la Cámara del Centro Democrático, respondió a unas declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

El mandatario colombiano, en una intervención oficial, se refirió a la crisis de agua en Bogotá y criticó que no se hayan implementado políticas públicas para evitar un racionamiento.

Frente a esta afirmación de Petro, el representante de oposición Andrés Forero le propuso al presidente que saliera a marchar junto con la oposición el 21 de abril en contra de su propio Gobierno.

También recordó que el primer mandatario colombiano lleva casi dos años en el poder, de los tres que el propio jefe de Estado aseguró que ha venido cayendo el agua del embalse.

Las palabras exactas del congresista contrario al Gobierno nacional fueron: “¡Pero si lleva gobernando casi 2 de los últimos 3 años que denuncia! ¿Será que @petrogustavo se anima a marchar el domingo contra su pésimo gobierno?”.

Andrés Forero critica que el presidente se queje de que no se tomaron medida ante bajos niveles de agua en Bogotá - crédito @AForeroM

En cuanto a las palabras del presidente Petro que generaron la respuesta de Forero antes mencionada, fueron las siguientes: “Esto no es un problema coyuntural, es un problema estructural. Tres años ha venido cayendo el nivel de agua del embalse y nuestro reclamo es porque no se hizo público y no se construyeron políticas públicas”.

Sin embargo, Andrés Forero no fue el único que comentó con respecto a estas palabras del primer mandatario, pues la representante a la Cámara, del partido Alianza Verde, Catherine Juvinao, también mostró su desacuerdo con el reclamo de Petro, pues también opina que dicho reclamo sería contra si mismo, de hecho para ilustrar la situación compartió el meme de dos Hombre Araña señalándose.

“El presidente Petro le reclama al presidente Petro que por qué si desde hace tres años vienen bajando los embalses, en dos años de gobierno del cambio no se ejecutaron políticas públicas para enfrentar la crisis”, dijo la congresista Juvinao por medio de su cuenta de X.

Cathy Juvinao reprocha el reclamo del presidente Gustavo Petro - crédito @CathyJuvinao

En cuanto a las manifestaciones que mencionó Forero, el país se alista para encarar una nueva serie de protestas organizadas por grupos opositores, habiéndose ya determinado cinco ciudades como centros de reunión para el venidero 21 de abril. El descontento de ciertos sectores de la población hacia las políticas implementadas por el Gobierno Nacional, bajo el mando de Gustavo Petro, ha impulsado a reconocidos líderes opositores a llamar a una amplia movilización a nivel nacional.

En estas protestas se espera la participación activa de profesionales de la salud, los cuales, a través de una iniciativa llamada “Marcha de las Batas Blancas”, pretenden manifestar su rechazo hacia las recientes medidas adoptadas por el gobierno en el ámbito sanitario. Como las recientes intervenciones a diferentes EPS o a Drogas la Rebaja.

De hecho en relación con este tema la Asociación Colombiana de Cirugía hizo la siguiente invitación: “Los invitamos a acompañarnos el domingo 21 de abril en la marcha silenciosa de batas blancas que haremos para manifestar nuestro desacuerdo con el actual manejo del sistema de salud por parte del Gobierno Nacional”.

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena han sido seleccionadas como lugares de encuentro para las manifestaciones, anticipándose una notable asistencia tanto de médicos como de diferentes grupos sociales que coinciden en sus inquietudes sobre el sistema de salud nacional.

Por otro lado, el representante Forero, en cuanto a las acciones del Gobierno nacional en temas relacionados a la salud, de igual manera comentó acerca de la intervención a Drogas la Rebaja. “Sigue avanzando la estatización de la salud en Colombia. A @petrogustavo no le bastó con intervenir arbitrariamente a las EPS más grandes: ahora da un zarpazo contra una gran red de droguerías. El presidente tendrá que responder por el previsible colapso del sistema”, dijo.