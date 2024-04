Rumores apuntan a que Coldplay volvería a Colombia en 2024: esta sería la fecha

Coldplay podría presentarse en Bogotá en noviembre de 2024 en el estadio El Campín - crédito Chris Pizzello)/AP

Bogotá vibró los días 16 y 17 de septiembre de 2022 una vez más, al recibir después de seis años una vez más a Coldplay. La agrupación británica volvió a Colombia para cantar en vivo las canciones de su más reciente trabajo discográfico Music Of The Spheres estrenado para el mismo año en que se realizó la gira.

En redes sociales, la banda realizó una publicación en la que mostraban la emoción que representaba esa presentación para los millones de fans en el mundo. “Tocar en vivo y encontrar conexión con la gente es, en última instancia, la razón por la que existimos como banda. Hemos estado planeando esta gira durante años y estamos muy emocionados de tocar canciones de todo nuestro tiempo juntos”.

El rumor sobre su presentación en Bogotá elevó los ánimos de los fanáticos, que se prepararían para verlos nuevamente en El Campín - crédito Mario Anzuoni/Reuters

Año y medio más tarde, la banda británica vuelve a emocionar a sus seguidores en el territorio colombiano con el rumor de que estarían preparando una nueva visita a Bogotá. De acuerdo con información que circula en redes sociales, esta presentación de Coldplay se llevaría a cabo en noviembre de 2024 y tendría como escenario principal el Estadio El Campín, lo que enciende desde ya la especulación de cuándo saldrían a la venta las boletas y su precio.

Asimismo, hay quienes sienten desde ya la preocupación por el cuidado de la gramilla del escenario deportivo de los capitalinos, pues recientemente presentó algunas afectaciones luego de la multitudinaria presentación de Karol G. Así las cosas, los seguidores de Coldplay se prepararían para cantar a todo pulmón temas como Hymn for the Weekend, A sky full of stars, Fix you o Viva la vida junto a los integrantes de la banda conformada por Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion.

Coldplay podría visitar nuevamente Colombia en noviembre de 2024 - crédito @Miguel_G_1_1/X

Este anuncio se une a la larga lista de conciertos que esperan los colombianos que se desarrollen en el país, después de que Shakira informara durante su participación sorpresa junto a Bizarrap en Coachella que su gira daría inicio en noviembre de 2024.

Cómo fue su presentación en Bogotá en 2022

En su paso por Bogotá optaron por interpretar una de las colaboraciones que más ha sonado en las discotecas hispanohablantes desde su lanzamiento en el 2019. En medio de tonos relacionados al Rock y al Pop Rock, Chris Martin se decantó por el tema La canción, uno de los sencillos que ganó reconocimiento en la industria debido a que originalmente se unieron las voces de Bad Bunny y J Balvin.

Sin embargo, la sorpresa fue para los asistentes del sábado 17 de septiembre de 2022, pues el vocalista de la agrupación llamó al escenario a Manuel Turizo para interpretar juntos el tema La Bachata, que le ha significado al monteriano un sin número de reconocimientos en la industria musical.

Momentos que marcaron sus presentaciones en Bogotá

Tras ‘Viva la Vida’, la banda se ubicó en el segundo escenario e invitó a un artista colombiano. La introducción fue importante: “Damas y caballeros, amigos y amigas, parceros y parceras, vamos a cantar una canción muy especial. Creo que es la mejor canción en este momentito, démosle la bienvenida a nuestro amigo Manuel (Turizo)” y cantaron ‘La Bachata del artista colombiano.

16 y 17 de septiembre. Camila Cabello fue la invitada especial de la banda británica, Coldplay, que se presentó en Bogotá con su gira Music Of The Spheres - crédito Colprensa

Cuando Coldplay interpretó ‘Yellow’ no solo todo el estadio se iluminó con luces amarillas, sino que las parejas aprovecharon para expresarse sus más sinceros sentimientos, una pareja en el frente se comprometió, conmoviendo al líder y vocalista Chris Martin.

Por su parte, el grupo de K-pop coreano hizo una especial aparición en las pantallas del escenario en medio de la interpretación de ‘My Universe’, canción que tienen en colaboración ambos grupos musicales.