Durante su campaña presidencial, Gustavo Petro habría usado avión privado de Pedro Contecha

Uno de sus últimos viajes durante la campaña presidencial no fue registrado

En una investigación realizada por el portal La Silla Vacía se conoció que, durante la campaña presidencial, el presidente Gustavo Petro usó el avión privado de Pedro Contecha, dueño de la empresa Ingeniería de Vías.

De acuerdo con un manifesto de vuelo con fecha al 8 de marzo de 2022 con destino a Neiva (Huila) y el logo de la empresa Ingeniería de Vías, se registraron los nombres de cuatro políticos que hicieron parte de la campaña, cada uno de ellos que actualmente ocupan altos cargos en el Gobierno nacional y que acompañaron a Petro en uno de los eventos de campaña de cierre.

Según con información revelada por el medio mencionado, se trata de embajador en Reino Unido, Roy Barreras; del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; del embajador en la FAO, Armando Benedetti; del Superintendente de Notariado, Roosvelt Rodríguez; y del director de la SAE, Daniel Rojas.

El reporte de la herramienta de rastreo de vuelos, Flight Radar, detalló que la aeronave Beech C90B King Air con capacidad para transportar seis pasajeros, despegó de Bogotá a las 8:41 a. m del 8 de marzo con destino al sur del país. La gráfica de recorrido del vuelo evidenció que el aterrizaje se dio 38 minutos después en el municipio de Natagaima (Huila), a una hora de Neiva.

Un vuelo durante su campaña presidencial no fue registrado y sería un 'favor' a Perdro Contecha

Esta visita fue reseñada por medios locales, uno de ellos fue Opa Noticias donde se emitió la rueda de prensa y se evidenció la presencia de tres de los personajes políticos que acompañaron a Petro en el que se reunió con sectores sociales, líderes locales y gremiales.

De esta manera, el avión privado de Contecha esperó al entonces candidato presidencial del Pacto Histórico junto con su comitiva para salir con destino a Bogotá, donde aterrizó a las 12:09 del medio día.

Sin embargo, La Silla Vacía aseguró que el vuelo no fue registrado como contribución en las cuentas de campaña –una obligación legal– por lo que si se trató de un favor. Después de diez meses que Gustavo Petro llegó a la Presidencia de la República, el ingeniero recibió un contrato por $60.000 millones para atender la emergencia de la vía Rosas-Cauca a inicios del año 2023. Además, en ese contrato se adicionó $28.000 millones varios meses después.

Cuatro políticos junto con Gustavo Petro viajaron a Neiva en una de sus últimas reuniones de cierre de campaña

Otros funcionarios y políticos que se transportaron en el avión del contratista del Invías

De acuerdo con un informe revelado por La Silla Vacía en el año 2023 que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, utilizó en siete ocasiones el avión privado de Pedro Contecha, dueño de la empresa Ingeniería de Vías.

Durante la investigación se revisó el contrato y encontró pagos que no coinciden con los soportes y discrepancias con el valor total. Pero lo que más llamó la atención fue la relación entre el director del Invías, Juan Alfonso Latorre, y el contratista dueño de la aeronave. Es así que se evidenció a través de una grabación en la que el funcionario le entrega un reconocimiento a Contecha y lo identifica como cercano a él, en medio de una ceremonia en Villavicencio.

El ministro hizo más de cinco viajes en avión privado

Otros nombres de influencia en el país quienes han utilizado el avión del empresario para transportarse fue el exgobernador del Cauca Temístocles Ortega, que sí recordó haber utilizado la aeronave, pese a que Contecha no se acuerda. “La verdad es que no recuerdo datos del viaje, ni la fecha en la que se dieron los contratos con Contecha, si fue conmigo o sin mí. No sé exactamente. Pero sí estuve en un vuelo”, le dijo Ortega al periódico El Tiempo.

De igual manera, el exgobernador del mismo departamento Óscar Campo, que hoy es representante a la Cámara, se encuentra en la lista de pasajeros, en un vuelo desde Bogotá hacia Popayán. El congresista dijo que no tenía ningún tipo de inhabilidad.