Álvaro Uribe arremetió contra guerrillero implicado en atentado contra Iván Duque: “Qué vocación de paz puede tener”

Alias Andrey Avendaño aseguró que le preguntaría a Iván Duque si les pediría perdón a las familias de guerrilleros abatidos - crédito Carlos Ortega/EFE, Ernesto Guzmán/EFE y Colprensa

El líder negociador de las disidencias de las Farc en la mesa de negociaciones con el Gobierno nacional, Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño, se refirió al ataque que perpetró el grupo armado residual en junio de 2021, contra el expresidente Iván Duque, cuando se movilizaba en un helicóptero.

El exmandatario emprendió un viaje desde el municipio de Sardinata hacia Cúcuta (Norte de Santander) y, en el camino, el helicóptero recibió varios disparos. “Fue un atentado cobarde donde se ven impactos de bala en la aeronave presidencial. Una vez más reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día, en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra los organismos de criminalidad organizada que operan en el país”, explicó el Duque en su momento.

El expresidente Iván Duque aseguró que el atentado fue una acción cobarde - crédito Colprensa

Alias Andrey Avendaño fue vinculado a un proceso judicial por los hechos y, a pesar de eso, fue nombrado como delegado de paz por el presidente Gustavo Petro. Ahora, siendo integrante de la mesa de conversaciones, aseguró que no se arrepiente del ataque contra el exmandatario Iván Duque. “Él, en su momento, nos declaró la guerra y no podíamos hacer algo diferente a defendernos en los territorios. Como persona, uno no puede estar arrepintiéndose de lo que ha hecho en algún momento por defender al pueblo colombiano y a la organización”, precisó el guerrillero en conversación con la revista Semana.

Entonces, dijo que haría la misma pregunta al ex jefe de Estado: “¿Duque le pediría perdón a los familiares de los guerrilleros que en la confrontación murieron en los territorios?”. Afirmó que, tras tomar la decisión de estar en guerra, se debe tener claro que algunos de los combatientes pueden perder la vida

Alias Andrey Avendaño aseguró que hay una fractura al interior de las disidencias de las Farc - crédito Ernesto Guzmán/EFE

“No estoy acá para pedir perdón, porque no es el escenario para eso, pero plantearía la pregunta y es si él también está en condiciones de pedir perdón a los familiares de los guerrilleros que murieron”, insistió.

Las declaraciones del guerrillero generaron indignación. Una de las personas que se pronunció al respecto es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que cuestionó el rol que ahora está cumpliendo el integrante de las disidencias de las Farc en la mesa de diálogos. “¡Qué vocación de paz puede tener un terrorista que confiesa haber intentado asesinar al Presidente Iván Duque y que no se arrepiente!”, escribió el exmandatario en X (antes Twittter).

Álvaro Uribe cuestionó la "vocación de paz" de terrorista que aseguró no estar arrepentido de intentar matar a Iván Duque - crédito @AlvaroUribeVel/X

En la entrevista, el líder negociador también informó que, como se sospechaba, existe una fractura al interior de las disidencias de las Farc que está dificultado el desarrollo del proceso de paz que se intenta llevar a cabo con el Gobierno de Gustavo Petro. “No puedo decirles mentiras a usted ni al pueblo colombiano. Hay un problema interno frente a las formas de ver e interpretar el momento político del país. En eso hay una gran división. No tenemos confrontación o dificultades a gran escala, hay algunas observaciones que se han venido haciendo”, precisó el combatiente al medio citado.

De igual manera, aseguró que todavía no puede confirmar que se desmovilizará, a pesar de que hay una mesa de diálogos en la que se intenta avanzar. En su argumento, tomó como ejemplo el Acuerdo de Paz de 2016, firmado por el Estado y las antiguas Farc, que han resultado en el rearme de miles de exintegrantes de la guerrilla.

“Está demostrado que hace siete años se firmó un proceso de paz, las armas las recogieron y se las llevaron. Años después hay una cantidad, no solo las Farc, de grupos que se han armado. Esas armas tienen una razón. No voy a decirle que voy a dejar el fusil, porque no es un tema que yo pueda definir”, sostuvo.