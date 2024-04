Adriana Lucía abrió su corazón y contó cómo afrontó las críticas por su apoyo a Gustavo Petro

Adriana Lucia es una de las figuras públicas que mayor apoyo brindó a Gustavo Petro durante su campaña presidencial y abrió su corazón sobre esta decisión - crédito @adrianalucia/Instagram

Adriana Lucía es una de las artistas colombianas que ha expresado en diferentes oportunidades su apoyo al presidente Gustavo Petro, lo que le significó ser blanco de constantes críticas. La artista ha dejado clara su postura política en sus redes sociales; sin embargo, nunca se había referido a los comentarios negativos por expresar su punto de vista sobre las propuestas del jefe de Estado.

Recientemente, la intérprete de Quiero que te quedes estuvo conversando con el programa Lo sé todo donde habló por primera vez sobre su activismo en la campaña a la presidencia de Gustavo Petro. Allí, Adriana Lucía contó las amenazas de muerte que recibió e incluso, recordó que esto también provocó un quiebre en su núcleo familiar.

De acuerdo con su relato, en ningún momento se arrepintió de haber formado parte del apoyo al actual mandatario colombiano; además, confió en la honestidad de las palabras de Gustavo Petro y lo que consideró tocaba visibilizar en el momento. Asimismo, indicó que se ha sentido como una “artista florero”, pues hay marcas que prefieren a aquellos que no opinen sobre temas controversiales.

“A los artistas nos catalogaron en la sección de entretenimiento, y la música y el arte tienen que incomodar […] Tuve amenazas de muerte, muy duras, muy difíciles, algunos amigos míos, colegas me decían ¿Por qué no te vas del país? Y la gente me escribía cosas muy horribles, que me violaran, porque los insultos en mujeres son diferentes a los de los hombres. Fue un colador de amistades, de familia”, aseguró la cantante.

Por otro lado, todo esto que pasó durante la campaña presidencial, a la cantante le provocó un shock porque comenzó a pensar que las redes sociales se trataban de un mundo de fantasía en el que cada uno vive una realidad diferente. Asimismo, se sintió emocionada de que en un programa de variedades como Lo sé todo, pudiera hablar de política.

Pero esto no fue lo único que dijo la artista, pues habló de su nuevo trabajo discográfico y confesó que no se había atrevido a lanzar música nueva por los diferentes cuestionamientos que hacían en su contra. De otra parte, reconoció que es un referente de todas esas mujeres que no quieren callar y silenciar su voz.

“Un día me desperté y me mandan una foto mía en Times Square, como parte de una campaña de Spotify llamada Equal en homenaje a las mujeres y me habían escogido a mí para estar ahí … No entendía si era tan mal todo, por qué me pasaba esto, por qué estaba ahí […] Las redes sociales se encargan de meterte miedos que quizá no eran reales”, agregó.

Esto dijo sobre el escándalo Nicolás Petro

Adriana Lucía no escondió su molestia ante el último escándalo que involucra al gobierno actual, y las acusaciones de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro, de haber recibido múltiples cifras de dinero por parte de exnarcotraficantes, políticos y personas condenadas por corrupción, durante la campaña como candidato del hoy mandatario.

Frente a esto, la cantante destacó que no le sorprende ver las mismas prácticas y acciones que se han presentado a lo largo de la historia en Colombia, pero afirmó que lo que sí le sorprende, es ver cómo las personas que critican ese accionar, ahora se ven involucradas en escándalos de esta índole.

“No es sorprendente ver las mismas prácticas corruptas de siempre. Lo realmente sorprendente es ver cómo quienes la critican son parte de ellas. Es una vergüenza”, fue el mensaje directo por parte de la cantante colombiana.