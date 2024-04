Ornella Sierra y Juan David Zapata tuvieron un acercamiento en La casa de los famosos: por qué no continúo su amorío

Juan David Zapata tuvo un acercamiento con Ornella Sierra, pero terminó: conozca las razones -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

El participante Juan David Zapata salió de la competencia La casa de los famosos Colombia e n la octava semana. Durante su estadía durante el programa del Canal RCN fue tildado por el público como un “picaflor” debido a que antes de su conocida relación con Sandra Muñoz intentó con varias participantes del reality.

Una de ellas fue Ornella Sierra debido a que, en medio de una actividad de integración, el deportista protagonizó un momento destacado en la competencia al besar a la creadora de contenido barranquillera durante un juego de actuación.

El exparticipante de El Desafío 2021 fue el centro de atención no solo por las dinámicas entre los concursantes sino también por los desafíos que le propusieron sus compañeros mientras que estuvo en la competencia.

Después de que Ornella fue besada por Juan David, generando reacciones entusiastas entre los demás participantes, quienes disfrutaban de la actuación, existieron dudas de los televidentes del programa ante porque no se desarrolló una relación entre el deportista y la influencer.

Ante esta duda, Juan David Zapata en diálogo con Infobae Colombia reveló las razones de no darle larga a ese amorío: “Ornella es una niña muy linda, tiene una cara demasiado linda (...) tu vas hablando con Ornella y te vas perdiendo en sus ojos porque son muy lindos, pero yo vi a Ornella como mi hermanita, como que la tengo que cuidar porque tiene una personalidad muy sensible (...) lo del pico fue por un reto, una escena actuada”, expresó el exparticipante.

Juan David Zapata llamó la atención dentro de La casa de los famosos Colombia por su interacción con otras concursantes como Martha Bolaños e Isabella Santiago, destacándose por su físico y actitud coqueta. “Yo naturalmente soy muy coqueto, pero siento que la persona a la cual yo le coqueteé al principio fue a Marta porque Sandra había dicho que tenía una relación y yo no iba a entrar ahí, ya después cuando Sandra dice como que no: ‘yo estoy soltera y no tengo nadie’, yo dije: ‘A, no venga para acá, que usted es la que me gusta’ “, expresó Zapata en diálogo con este medió.

Otro incidente notable durante la competencia fue cuando besó a Martha Bolaños a través de un tapabocas, lo que generó comentarios sobre su comportamiento coqueto dentro del reality. “Marta es muy bonita y tiene un mero cuerpo también, pero a mí desde el principio la que me había gustado fue Sandra”, indicó.

El joven de 27 años también habló de los rumores acerca de su acercamiento con Isabella Santiago, quien lo invitó a dormir con ella mientras que fue líder de la casa; sin embargo, el deportista aclaró que no sentía nada por la exreina venezolana.

”Naturalmente, yo soy muy coqueto, pero con Isabella Santiago jamás le coqueteé porque sencillamente no me gustaba, era amable con ella sí, entonces hay que saber diferenciar entre amabilidad y coqueteo. Se veía en muchas partes que yo no quería porque cuando ella me invitó a la habitación del líder yo me sentía incomodo, yo a ella no la abrazaba o nunca tampoco llegué a besarla, simplemente la trataba con respeto amabilidad porque pues al principio obviamente si me caía muy bien y la apreciaba y en muchas veces llegué a defenderla”, explicó Zapata.

Juan David Zapata en diálogo con este medio también explicó porque no resultó su relación con Sandra Muñoz: “Mi relación con Sandra fue algo genuino, yo no me metí por Sandra por querer llegar más lejos en el programa porque sencillamente si hubiese sido así, pues yo le digo Sandra bueno, seamos novios y hagamos aquí rating o lo que sea, hagamos contenido, pero en realidad pues no se dio, porque tenemos nuestras diferencias (...) Sencillamente no resultó una relación, no se dio como como pareja, pero sí como amigos”, confesó el paisa.