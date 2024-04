Polémica por video que captó a un perrito ocupando silla en Transmilenio “Si no paga pasaje, no puede usar las sillas”

Además, en el video se puede apreciar que el canino no se encuentra muy comodo

Un reciente incidente en el Transmilenio de Bogotá ha despertado un debate en Bogotá, tras hacerse viral un video donde se muestra a un perro ocupando un asiento dentro de uno de los buses del sistema de transporte masivo de la capital colombiana.

Este hecho ha generado reacciones encontradas entre los usuarios, divididos entre quienes celebran la inclusión de las mascotas en los espacios públicos y aquellos que critican el uso de un asiento destinado a las personas para un animal.

Desde un lado, se argumenta la importancia de brindar un trato digno a los animales de compañía, destacando los desafíos que enfrentan sus dueños al movilizarse con ellos en la ciudad, especialmente en un contexto donde varias alternativas de transporte excluyen a los animales.

Las imágenes de un canino comportándose civilizadamente en el transporte público bogotano despiertan conversaciones sobre derechos y responsabilidades pet-friendly - crédito Alcaldía

El Sistema de Transporte Masivo de Bogotá, que abarca tanto a Transmilenio como al Sitp, permite el tránsito de perros y gatos, sujetos a ciertas normas que buscan asegurar un equilibrio entre la convivencia de pasajeros y mascotas. Entre estas, se subraya que los animales no están obligados a pagar tarifa, pero sus propietarios son responsables de cualquier daño que puedan ocasionar.

“Si no paga pasaje, no puede usar la silla”, “Esto es el colmo, está bien el respeto por los animales, el cariño y amor que la gente les quiera dar, pero ocupar una silla de un transporte público si me parece una exageración”, “Cuando veo estas hermosas escenas pienso..- ellos van mas incómodos que las personas en este transporte, porque muchas veces los pisan”

Por otro lado, algunos ciudadanos expresan su inconformidad, calificando la acción de permitir que un perro ocupe un asiento como excesiva. Enfatizan la necesidad de priorizar el bienestar y la comodidad de todos los usuarios del transporte público. A pesar de estas opiniones encontradas, el video subraya la inteligencia y el buen comportamiento del canino involucrado, lo que ha servido para suavizar la postura de algunos críticos y destacar el debate sobre la coexistencia armónica de humanos y animales en espacios compartidos.

Este incidente refleja las diversas perspectivas que coexisten en la sociedad sobre el rol y el trato que deben recibir las mascotas en el espacio público, especialmente en sistemas de transporte masivo, donde la demanda de asientos es alta. Destaca la necesidad de seguir dialogando y estableciendo políticas inclusivas que consideren tanto el bienestar animal como el humano, buscando siempre el equilibrio y la convivencia pacífica.