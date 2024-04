Mabel Cartagena contó por qué renunció a ‘El Lavadero’ y cuánto le pagaban: “Me dijeron que no era indispensable, pero se acabó”

Mabel Cartagena expuso toda la verdad detrás de su renuncia a 'El lavadero' - crédito @flakycartagena/Instagram

Mabel Cartagena ha sido, por más de una década, una de las presentadoras más importantes de la televisión colombiana. Ha estado frente a las cámaras en programas como Muy buenos días, Día a día y También caerás. Sin embargo, hubo uno que cambió su carrera para siempre, según lo que ella misma ha dicho: El lavadero.

En este último estuvo por cuatro años, de 2007 a 2010, consolidándose todavía más en el mundo del entretenimiento cuando tenía apenas 24 años. Un año antes se había dado a conocer a nivel nacional, cubriendo un Festival Vallenato para Caracol y rápidamente RCN logró cazar su talento por un largo periodo de tiempo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En la época que estuvo en el magacín vespertino de chismes, lograron números históricos en la audiencia para esa franja horaria. Asimismo, fue la cara del programa en todas las plataformas, atrayendo a una gran parte del público. Sin embargo, de un momento a otro, los televidentes comenzaron a extrañarla por su ausencia.

Mabel Cartagena es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana - crédito @flakycartagena/Instagram

De poco en poco, su falta en el set ya no fue temporal, ni se podían mantener las especulaciones de unas vacaciones o de una licencia, sino que comenzó a quedar más confirmado que iba a ser permanente, pues había renunciado a la que fue su casa.

Tras guardar silencio por 14 años, reveló las razones que la hicieron desvincularse de la producción. “Les voy a contar cómo renuncié al programa que más he amado hacer en mi vida, que era El lavadero”, comenzó diciendo la bumanguesa criada en Barranquilla en su TikTok.

Al inicio de su relato, destacó las buenas experiencias que tuvo en el estudio. “Este era un programa de chismes del Canal RCN, en ese entonces era el espacio número uno de entretenimiento y teníamos un rating súper alto. Yo tengo la fortuna de decir que trabajé cuando la televisión era bacanísima, porque no existían las redes sociales, así que todo el mundo la veía”, agregó.

No obstante, entre sus palabras logró revelar cuál era el sueldo que devengaba en aquella época. “Todos estos años yo devengaba un sueldo de $3.200.000. No sé cuánto ganaba la Negra Candela, creo que ganaba más que yo, porque ella conseguía los chismes, las exclusivas y yo era la presentadora, igual que Rodrigo”, confesó en su perfil.

Iván Charria se hizo conocido por su participación y dirección en el programa de chismes, El lavadero. Mabel Cartagena presentó a él su renuncia - crédito RCN

Aunque el tiempo pasaba y sus condiciones no mejoraban en el trabajo, una conversación con su esposo, el extenista Sebastián Decoud, lo que la hizo cambiar de opinión. “Yo acababa de casarme con ‘Sebas’ [Sebastián Decoud] y ya tenía a mi primer hijo. Y él me dijo: ‘tienes que darte valor y si ellos no te valoran debes tomar una decisión ya’”, puntualizó.

En ese momento, se dirigió a los ejecutivos para pedir un aumento, pero no recibió la respuesta esperada, sino que le dijeron: “Tú no sabes la gente que está haciendo fila por tu puesto, tú no eres indispensable para el programa”.

Ante esas palabras, su decisión estaba prácticamente tomada. “Le dije a Milena, la productora, que hiciera la carta de renuncia, y ella la hizo llorando. Yo le pasé mi renuncia con remitente a Iván Charria, que era el director del programa, me perdonó al año, pero no volví”, detalló.

A través de videos en sus redes sociales, Mabel Cartagena contó la verdad tras su salida de 'El lavadero' - crédito @mabelcartagena/TikTok

También se refirió al hecho que aunque le insistieron en que ella no era irremplazable ni el programa dependía de ella, la realidad le terminó dando la razón. “Les cuento que pasaron después de mí, más o menos, doce presentadoras, y el programa se acabó al año, y me dijeron que no era indispensable, pero se acabó”, concluyó Mábel Cartagena en el video que rápidamente se viralizó.