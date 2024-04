Le proponen al presidente Petro que traslade la casa presidencial a Cartagena: estas son las razones

El presidente aseguró que, si estuviera en sus manos, tumbaría el palacio presidencial, refiriéndose propiamente a la Casa de Nariño - crédito Luisa González/REUTERS

El presidente Gustavo Petro ya tiene acostumbrados a los colombianos a sus polémicas declaraciones, afirmaciones y propuestas. Ya son varias las acciones que el mandatario ha realizado como la intervención a las EPS, un hecho que a dejado muchas inquietudes a varios sectores y a los mismos usuarios de cada una de las entidades de salud.

Además, los nombramientos de las diferentes personalidades donde surgen más dudas que respuestas, en algunos casos debido al desconocimiento en el manejo técnico de las labores en el cargo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Por lo tanto, durante un evento en la Casa de Nariño, el presidente Petro no dejó pasar otra declaración que sin duda para muchos protagonistas políticos hará ruido, ya que aseguró que si estuviera en sus manos, tumbaría el palacio presidencial, refiriéndose propiamente a la Casa de Nariño.

De acuerdo a su comentario, emergieron propuestas como las del magistrado del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, sugiriendo que el mandatario podría mudarse entonces a Cartagena.

Es una mala idea arquitectónica, porque trata de reproducir la aristocracia francesa a finales del siglo XX en Colombia, según Gustavo Petro - crédito Presidencia

“Este palacio quiere aparentar que la oligarquía colombiana es aristocrática y por eso se hace con este estilo. Se hizo hace apenas 50 años. Es una mala idea arquitectónica, porque trata de reproducir la aristocracia francesa a finales del siglo XX en Colombia, que es una república democrática”, afirmó Gustavo Petro este viernes, 5 de abril.

Asimismo, de manera tajante el Presidente advirtió que, si fuera su decisión, tumbaría la Casa de Nariño para reconstruirla “Por mí, lo tumbaba –ya verán cómo salen los titulares– y hacíamos una cosa que sea democrática y popular, con los patios abiertos y donde la gente fluya y donde pueda ver a los funcionarios sin que se oculten en estas penumbras frías, haciendo quién sabe qué”, añadió Petro.

Entre tanto, el magistrado del Consejo Nacional Electoral César Augusto Lorduy le dio una solución al mandatario nacional, proponiéndole no “tumbar” la Casa de Nariño, sino mas bien aprovechar la sede alterna de la Presidencia ubicada en la ciudad amurallada, Cartagena.

El magistrado César Lorduy le propone al presidente aprovechar la sede alterna de la Presidencia ubicada en la ciudad amurallada, Cartagena - crédito Ronald B. V / Flickr

Según el magistrado, este la mejor oportunidad para recordarle al Gobierno y a Colombia que deben tener más más sedes, de acuerdo a la incomodidad de Petro con la Casa de Nariño.

Según el artículo 47 de la Ley 768 de 2002 dispone que el distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias cumplirá el papel de sede alterna de la Presidencia de la República exclusivamente para los efectos protocolarios. Pero Lorduy, manifiesta que solo habría que cambiar el artículo para que aquella sede sea para cualquiera de los efectos.

Es importante saber que Gustavo Petro ya había criticado el palacio presidencial anteriormente “Ojalá el día en que nos vayamos de ese palacio (la Casa de Nariño), ese día ojalá... Ahí no nos vamos a quedar, ese palacio es muy feo... frío, helado y feo. Ahí no nos vamos a quedar. Hay gente a la que le gusta quedarse ahí, yo no entiendo por qué. Ahí hasta asustan”, expresó en uno de sus discursos en septiembre del año pasado.

Cabe resaltar, que la Casa de Nariño tiene una gran historia respecto a las personalidades que han ingresado a ella como los presidentes, además de personas abanderadas como deportistas, artistas, celebridades que han aportado grandes consignas al país en cada una de sus disciplinas y carreras.

Estos siempre invitados por el presidente de turno, por lo que al palacio presidencial no entra todo el mundo. Pero una de las polémicas que ha generado con la llegada de Salvatore Mancuso a Colombia, es que el presidente Gustavo Petro pretendería invitarlo a la Casa de Nariño diciendo “Va a ser simbólico: Un cordobés y otro cordobés, casi con los mismos orígenes, eso tiene que decirle algo al país, que todavía siento que muchos sectores políticos no han entendido”.