‘Culotauro’ se sinceró sobre su relación con Diana Ángel en ‘La casa de los famosos’ :”Me siento orgulloso de lo que ocurrió”

El humorista Camilo Díaz y la actriz Diana Ángel tuvieron un amorío dentro del programa La casa de los famosos Colombia.

Ángel y Díaz compartieron muchos momentos juntos, de los cuales los televidentes del reality fueron testigos del amor que nació entre los concursantes; sin embargo, se alejaron antes de la salida de Culotauro del programa.

La decisión del comediante de mantener una distancia con la actriz generó que ella se viera afectada emocionalmente: “El término tusa en Colombia significa dolor de amor. Me duele perder la complicidad genuina que había”, expresó en su momento la artista bogotana.

La salida del creador de contenido provocó tristeza en Diana Ángel. Las acciones y demostraciones de amor de la actriz hacía Culotauro hicieron que los usuarios comentaran que el comediante no sentía lo mismo por ella; sin embargo, Camilo Díaz habló de sus sentimientos por Ángel.

“Si la gente cree eso lo respeto, pero me siento orgulloso de lo que ocurrió, las decisiones que tomamos y simplemente pues la gente siempre toma sus percepciones”, reveló el humorista en una entrevista para el programa Buen día, Colombia.

Asimismo, Díaz en diálogo con el periodista Santiago Vargas de Mañana Express indicó que esperará que la actriz salga del programa para continuar su relación. “Diana te amo (...) la voy a esperar, ella no se va quedar toda la vida allá (...) Ese amor podría continuar, si fue real allá, en un lugar en donde casi nada es real, aquí podría ser mucho más real (…) Solo resta esperar para conocer qué pasa. Nada está escrito, así que toca darle tiempo al tiempo, pero si la quiero y la admito como mujer y como profesional, es increíble”, resaltó el comediante.

Ana Karina Soto y ‘Culotauro’ tuvieron una discusión en vivo

El colombiano de 26 años visitó el programa Buen día Colombia después de su eliminación del programa La casa de los famosos Colombia, los presentadores aprovecharon la entrevista para conversar con Camilo Díaz acerca de su participación en el reality, pero un punto clave que los televidentes estaban esperando era que hablara acerca de su relación con Diana Ángel.

Ana Karina Soto aprovechó el tema de conversación para hacer una pregunta relacionada con su amorío con la actriz: “Está la imagen donde le corriste la cara, la imagen donde Diana te hizo un postre que tú le dejaste tirado, hay muchos comentarios en relación con tu comportamiento con Diana. Entonces, ¿cómo explicas esos comportamientos poco caballerosos frente a Diana, si supuestamente estás cuidando de ella?”.

El comediante se sintió atacado por la presentadora y expresó: “La palabras poco caballerosos me parecen un poco señalantes”. Soto de inmediato cuestionó “bueno, entonces como lo dirías si le estas haciendo desplantes a una mujer que está haciendo especial contigo”.

Culotauro indicó que ya había hablado con la actriz acerca de su relación: “Yo le diría que yo soy consecuente con lo que hablé con ella y ojala puedan verlo por ViX” y Ana Karina refutó: “Si, nosotros vemos todo por ViX”. El humorista también se refirió que pausó su relación con la bogotana para no lastimarla: “Hay una charla que yo tengo con Diana donde le digo lo mejor es que seamos amigos y que vayamos tomando distancia”.

El colombiano que trabaja como stand up comedy expresó las razones del comportamiento amoroso de Diana Ángel: “Yo creo que ella insistió porque es una mujer que ama mucho, ama muy fuerte, pero creo que no era el momento, no podía llevarme por delante a una mujer tan grandiosa como ella simplemente para llenar un vacío mío, sería muy triste”.