Muerte del chef Daniel Lugo: Juan Diego Vanegas, de Día a día, reveló detalles de los últimos minutos de vida del cocinero

Daniel Lugo y Juan Diego Vanegas compartieron en 'Día a día' - crédito @diaadiacaracoltv/Instagram

La muerte del chef mexicano Daniel Lugo inundó de luto el mundo del entretenimiento en Colombia, así como parte de la alta sociedad bogotana, debido a que era conocido por ser amigo de varias celebridades, así como por su trabajo como líder de la cocina del restaurante La Cabrera.

Uno de los hechos que hicieron que el fallecimiento del profesional de la gastronomía tuviera todavía más impacto fue que él había sido uno de los invitados especiales en el segmento de cocina de Juan Diego Vanegas, el cual se transmite en Día a día, de Caracol Televisión, justo el día en que sufrió el accidente que lo dejó sin vida.

Por haber compartido con él poco tiempo antes de la muerte, se refirió en redes sociales a lo ocurrido. De hecho, reveló que después de haberse encontrado en el set, se encontraron en el lugar de empleo del occiso. “Lo más importante es darle un abrazo a su familia. Me tomó muy de sorpresa también porque tuve la oportunidad de hablar y compartir con él. Le agradezco mucho a la vida por haberlo podido conocer, sin importar que el tiempo haya sido poco, un rato ayer en la cocina y luego en el restaurante. Le pido mucho a Dios que cuide a su esposa y a su bebé”, comenzó diciendo.

Daniel Lugo era chef en La Cabrera - crédito @lacabrera_bogota/Instagram

Asimismo, contó que se sentía todavía muy perplejo, así que intentó expresar algunos de sus sentimientos. “No sé ni qué decirles, estoy un poco sin palabras porque me duele mucho lo que pasó. Si la familia necesita algún apoyo, aquí estoy. Fue muy especial, pudimos compartir un rato muy bonito, me siento muy honrado de haber vivido con él la última noche en su restaurante”, pronunció en un clip que publicó en su perfil de Instagram.

Cabe mencionar que la de Vanegas no fue la única reacción. “De parte de la familia de La Cabrera, Bogotá, informamos a la opinión pública el sensible fallecimiento en un accidente de tránsito de nuestro chef Daniel Lugo en la madrugada del día de hoy, viernes, 22 de marzo. A su familia y amigos enviamos un abrazo fraterno de fortaleza, consuelo y apoyo”, expresó el establecimiento en el que el cocinero demostraba su talento.

Juan Diego Vanegas es uno de los presentadores de 'Día a día' - crédito @andreasernafotos/Instagram

A su vez, Carolina Cruz, una de las presentadoras de Día a día, también dio algunas palabras por el suceso. “Ayer fue uno de sus días más especiales, él nos lo dijo al terminar el programa. Realmente estaba emocionado de estar aquí y nos alegra haber sido partícipes de un día tan especial para él. Ahora es un angelito que nos está cuidando”, sostuvo.

Así también sucedió con Catalina Gómez, que aseveró: “Lo tuvimos aquí, compartimos con él, nos preparó una comida deliciosa y estábamos muy felices. La vida es ahora, por eso estamos encendiendo esta vela por el eterno descanso de Daniel Lugo, para su familia nuestro más sentido mensaje de condolencia. Estamos todos muy impactados porque después de haber compartido con él ayer, de tenerlo aquí con nosotros y hoy levantarnos sabiendo que ya no está. Le mandamos un fuerte abrazo a su familia, a su bebé y pues sentimos mucho y entendemos que la vida es hoy”.

Entre tanto, Carlos Calero manifestó: “Hoy arrancamos Día a Día encendiendo este par de velitas. Ayer tuvimos en nuestro programa la grata visita de Daniel Lugo, un chef del restaurante La Cabrera, donde compartió con nosotros una exquisita receta, donde tuvimos la oportunidad de hablar de la experiencia que tuvo de haberle cocinado a Luis Miguel cuando estuvo de visita en el país, y anoche saliendo de su restaurante en un trágico accidente perdió la vida”.

Carlos Calero, Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carolina Soto iniciaron el programa encendiendo un vela a modo de homenaje al chef mexicano - crédito captura de pantalla Día a Día/Caracol Televisión

Mientras, Día a día dio sus condolencias. “Hoy queremos iniciar nuestro programa encendiendo una vela por el chef Daniel Lugo, del restaurante La Cabrera, que nos acompañó ayer en el Reto al chef y lastimosamente falleció a la madrugada de hoy por un accidente en su moto. A su familia y amigos le enviamos un fuerte abrazo en este duro momento”, comunicó el programa en sus redes sociales.