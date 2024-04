Luis Díaz está solo en Liverpool: el egoísmo de Salah le dañó la temporada

Luis Díaz perdió una oportunidad más de ganar la Premier League con el Liverpool - crédito Reuters

Recientemente, Luis Díaz, el extremo colombiano del Liverpool, fue el jugador más destacado del conjunto Red en empate 2-2 contra el West Ham, resultado que complicó las aspiraciones del equipo en la Premier League.

Su participación no solo fue destacada por los seguidores del club, sino también por los medios ingleses, quienes lo calificaron como el mejor jugador del partido. Sin embargo, la decisión del técnico Jürgen Klopp de sustituirlo a los 78 minutos generó interrogantes, puesto que era el futbolista que más ataques estaba generando.

Este argumento fue fundamentado por las estadísticas. Según el portal Sofa Score, el nacido en Barrancas obtuvo una calificación de 8,4 puntos sobre 10. Entregó una asistencia, ejecutó siete pases clave y logró hacer efectivos 3 de 4 regates intentados. Como si fuera poco, también tuvo una efectividad del 85% en sus pases.

En esta temporada, el atacante tricolor se ha echado al hombro la responsabilidad del ataque Red; no obstante, sus esfuerzos no están siendo recompensados colectivamente. Con una valoración promedio de 7,1 en esta temporada, el colombiano ha conseguido igualar e incluso superar el nivel de juego de algunos de sus compañeros de saga, pero este rendimiento, al parecer, no se va a reflejar en ningún título de mayor peso.

El diario inglés The Athletic, recientemente, reseñó el juego de Díaz y lo catalogó como aquel que representa “la única amenaza real” del Liverpool en ataque, dejando de lado a otros nombres de “supuestamente” mayor influencia.

“La única amenaza real con su implacable voluntad y determinación de influir y marcar la diferencia. Si algo no sale bien, inmediatamente está listo para volver a intentarlo”, menciona el diario británico sobre el Guajiro.

A pesar de ser uno de los jugadores que más desequilibrio y peligro de ataque genera en el conjunto de Merseyside, tanto aficionados, como la prensa local, cree en que Díaz no está siendo valorado como debería en el club. Incluso algunos de sus compañeros prefieren hacer la individual que participar colectivamente con él.

Su nombre no se perfila como una figura de peso (a la altura de Salah o Diogo Jota) y es por esto que las especulaciones sobre una posible salida han comenzado a surgir con más fuerza.

La rabieta y el egoísmo de Salah condenaron al Liverpool

Uno de los principales señalados de los malos resultados que ha cosechado el cuadro de Merseyside en las últimas semanas ha sido el delantero egipcio Mohamed Salah. El atacante africano, a pesar de ser uno de los más importantes en la historia reciente del club de Anfield, en este último tramo de temporada se convirtió en un “dolor de cabeza” para Klopp.

En aquel mismo partido ante West Ham, Salah dejó una escena polémica en el campo, puesto que se negó a saludar a su técnico antes de entrar al césped, ya que lo había dejado como suplente al inicio del choque, dejando así muestra de su enfado.

Lo que más causa curiosidad, es que el efecto del regreso de Mohamed al plantel del Liverpool fue “negativo” contrario a lo que se esperaba. Mientras que el atacante viajó con su selección a disputar la Copa Africana de Naciones, el Liverpool disputó un total de 12 partidos en todas las competiciones, de los cuales ganó 10, empató 1 y perdió 1.

Desde el momento de su regreso, los Reds han jugado 13 compromisos, de los cuales han ganado 6, empatado en 3 y perdido en 4, siendo muestra que su influencia, al menos, ya no es la misma que en años pasados.

Dentro de los comentarios que más explican la razón de la baja de rendimiento del Liverpool se encuentran que cuando está el egipcio en campo, todos juegan para él y su visión de jugar colectivamente se nubla, además de que toma la decisión de ser “egoísta” con la pelota en repetidas oportunidades.