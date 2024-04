Isabella Santiago le confesó a Martha Isabel Bolaños el rol que prefiere tener en la cama: “Me gustan activos”

Isabella Santiago y Martha Isabel Bolaños sostienen una de las amistades más fuertes dentro de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

Isabella Santiago confió a su mejor amiga en La casa de los famosos Colombia detalles de su vida íntima, y confesó el rol que le gusta desempeñar en el acto sexual. Además, contó cómo prefiere los hombres en la cama. “Conmigo un hombre tiene que ser activo”.

En medio de una conversación privada, la actriz trans le contó a Martha Isabel Bolaños una de las mayores dudas que tienen sus seguidores sobre ella y su sexualidad. “Yo puedo tener placer sin necesidad de tocarme o venirme”, reveló la venezolana.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Gran curiosidad despierta entre el público la actriz trans Isabella Santiago, pues son muchos los que se preguntan y quieren conocer los gustos sexuales de la venezolana que participa en La casa de los famosos Colombia, donde ha estado al acecho de varios de sus compañeros para saber si tendía opciones tener un amorío con alguno de ellos. Tal fue el caso de Miguel Melfi, Juan David Zapata, Sebastián González y Miguel Bueno a quienes abordó.

Isabella Santiago y Martha Isabel Bolaños hablaron sobre la sexualidad de la actriz venezolana - crédito @hipocrita_margarita/Instagram

El par de actrices se encontraba en el gimnasio compartiendo una rutina de ejercicio en las bicicletas estáticas mientras salió a colación el tema de la sexualidad de Isabella. La Pupuchurra expresó los interrogantes que tenía a cerca de la sexualidad de su amiga y compañera de competencia así que con franqueza y aprovechando la confianza preguntó: “¿Te gusta dar o recibir?”.

“Normalmente me gustan los hombres activos”, contestó la actriz trans; sin embargo, Martha quiso ir más allá y continuó indagando. ¿Pero, entonces sí sientes deseo?

“Claro, pero también me gusta que me toquen, que me acaricien, que me agarren y me den. Siento una satisfacción muy grande, aunque a veces no tengo necesidad de tocarme o venirme para sentirme satisfecha”, agregó Isabella.

Isabella Santiago y Martha Isabel Bolaños se sinceraron en medio de una cena que se ganó la actriz venezolana como beneficio al contestar el teléfono de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

La charla entre las dos habitantes de la casa no pasó desapercibida ante los seguidores del programa y reaccionaron de diferentes maneras a las confesiones de la actriz venezolana:

“Que inmoralidad, ya esos programas son una degradación para la humanidad”, “no entiendo, ¿ella no está operada?”, “no dijo nada que no se sepa, le gustan los hombres”, “Y después dicen que las vulgares son Karen Sevillano y La Segura”, “eso es normal, poco se ven trans que sean activas”, “la conversación más productiva”.

Se dijeron sus verdades

La amistad entre el ‘team galáctico’ no ha sido la más estable ante los ojos de la audiencia de La casa de los famosos Colombia, ya que, la desconfianza reina en sus integrantes quienes se acercan cada vez más a otros equipos.

Isabella Santiago y Martha Isabel Bolaños se confrontaron y pactaron estar unidas en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Isabella Santiago y Martha Isabel Bolaños son dos de las rivales más fuertes de la competencia que hacen parte de ese grupo de ‘araros’ como se hacen llamar ellos mismo, pero al mismo tiempo, son las que han protagonizado los enfrentamientos más fuertes, ya que ambas han aceptado tener personalidades complicadas.

No obstante, un complot descubierto por ‘El jefe’ la terminó de distanciar, pues Martha echó al agua a Isabella y trató de limpiar su nombre alegando que ella no tenía conocimiento de la estrategia que había organizado el grupo.

Durante su emotiva conversación ambas expresaron su punto de vista frente a lo que ocurrió. Bolaños le dejó clara su forma de actuar a Santiago explicándole que su reacción fue a la defensiva y que, dado a los acontecimientos, ella salió a defenderse de manera genuina.

“Se vio muy mal estamos dudando los unos de los otros, hemos hablado los unos de los otros, entonces, tal vez por eso yo no sentí, algo en mi interior no reaccionó como firme con ellos, sino que yo salí a defenderme, por ese lado te ofrezco una disculpa”.

Isabella por su lado le aseguró que ella jamás la ha juzgado por lo que ocurrió, por el contrario, le reiteró que porque la conoce sabía que iba a reaccionar de esa manera, pero que lo que sí le afectó, fue el hecho de sentirse señalada por su grupo. “Los tres señalándome que había sido por eso, los tres, me sentí traicionada”, agregó la Pupuchurra.

La cena a la que Isabela invitó a Martha buscando esa confrontación terminó con una reconciliaron entre ambas actrices que al final pactaron mantenerse juntas hasta el donde lleguen en el juego y se disculparon mutuamente asegurando que allí se tienen la una a la otra y eso no va a cambiar.