Actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ contó la verguenza que vivió en centro comercial de Miami

Estefanía Gómez, Aura María en Betty La Fea contó vergonzosa experiencia en centro comercial de Miami - crédito @joseluengotop / X

Estefanía Gómez es recordada por interpretar a Aura María en Yo soy Betty, la fea y, a pesar de que han pasado más de 23 años, dicho personaje ha dejado una huella de cariño en los televidentes que siguieron de cerca la afamada novela y que, al día de hoy, sigue provocando miles de visualizaciones y reproducciones alrededor del mundo. Por ello, adonde quiera que vaya, Estefanía provoca las miradas de admiración por su excelente actuación en la mencionada telenovela.

A propósito, Estefanía Gómez se encuentra por estos días en Estados Unidos, disfrutando de las diferentes atracciones y lugares que ofrece el país norteamericano. En medio de sus salidas a las calles de Miami, la actriz de 47 años habría pasado un vergonzoso momento por cuenta de su presentación personal.

Estefanía Gómez se encuentra paseando en Estado Unidos - crédito @estefigomez11 / Instagram

Gómez contó que se encontraba bronceándose en las paradisiacas playas de la mencionada ciudad cuando de pronto una enorme nube negra interrumpió el buen momento que estaba pasado, junto a su amiga:

“Así va nuestro día, es ida a la playa, estábamos en la playa, pero yo me alcancé a broncear porque yo además cojo así de rápido entonces llegó una nube y nos tocó salir corriendo, porque empezó a llover y nos fuimos a un centro comercial, o sea, uno de los mejores centros comerciales de Miami”.

Como consecuencia de la lluvia, Gómez quedó completamente mojada y sucia por la arena de la playa. Sin embargo, una vez en el centro comercial, la actriz colombiana había sido inmediatamente reconocida por un par de niñas, pero la reacción de ellas no fue la esperada por la actriz:

“Y yo claro, con el vestido mojado, llena de arena, vuelta nada y estábamos en Zara precisamente, y unas niñas que ay, ella es la actriz, ella es la actriz”, relató Gómez, a lo que su amiga complementó la historia, afirmando que las niñas había dicho: “No, esa no es”.

Pues resulta, según contó la actriz ibaguereña, que las niñas no la reconocieron debido a su mala facha: “Claro, el vestido de baño llena de vuelta nada, irreconocibles y nos venimos precisamente para el centro comercial más, o sea”.

Estefanía Gómez fue reconocida por unas niñas en un centro comercial . crédito @estefigomez11 / Instagram

Pese a que para ese momento la actriz estaba mal presentada, lo cierto es que sigue siendo una de las solteras más cotizadas de Colombia, pues su amplia trayectoria actoral y su singular belleza la han puesto en el foco de los admiradores.

En cuanto a su percepción de la vida amorosa, la actriz entregó una fuerte declaración que iría en contravía a las tendencias de compartir los gastos con la pareja o el pretendiente, por cuestiones de igualdad de género:

“Pues un hombre que me está invitando a salir y de entrada ya me está preguntando esto, next, no quiero salir con él. Para mí, no se lo vayan a tomar a mal, la generosidad en las invitaciones, en estar pendiente de uno, eso habla de la generosidad, del amor que tú tienes y que puedes dar además, entonces eso me habla mucho de la persona”, declaró a través de un clip en redes sociales.

La actriz Estefanía Gómez se refirió a dividir los gastos con los hombres en las salidas - crédito @estefigomez11/Instagram

La ibaguereña complementó que hace parte de su opinión y de la forma en la que fue criada: “En mi cultura, en mi crianza, el hombre debe tener gestos de amor y es el que inicialmente invita”.

Pese a las declaraciones polémicas, hubo usuarios que defendieron la postura de la actriz de 47 años: “El que invita paga. Sea hombre o mujer y ya está. Eso es de 50/50 es una pende... y el man que se pone con eso no vale 3″; “Yo también prefiero el hombre generoso y caballero, pero también soy de las que invito” o “Es equitativo, un día pago yo, otro día paga él”, fueron algunos de los comentarios.