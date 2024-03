Teófilo Gutiérrez le envió advertencia a Néstor Lorenzo: “Quiero ser DT de la selección Colombia

Teófilo Gutiérrez jugó 58 partidos con la selección Colombia y marcó 19 goles, de los cuales 4 fueron en los Juegos Olímpicos - crédito AFP

Teófilo Gutiérrez tiene en curso su último año como futbolista profesional en el Real Cartagena y desde ya comienza a proyectar su futuro profesional.

En una reciente entrevista con DSports confirmó que se ve como director técnico de la selección Colombia en un futuro e, incluso, planteó cómo jugaría con los actuales jugadores que hacen parte del proceso de Néstor Lorenzo.

“Quiero ser DT de la Selección de Colombia. He tenido muchos entrenadores y tengo el conocimiento para hacerlo”, dijo el ganador del premio Rey de América en 2014. Sus mentores más destacados son José Néstor Pékerman, que lo llevó a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, y Marcelo Gallardo, que es considerado por el atacante como el entrenador más importante de su carrera y con el que coincidió en River Plate entre 2013 y 2015, ganando la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

El campeón con Deportivo Cali y Junior de Barranquilla en el fútbol colombiano destacó los grandes nombres de la Tricolor en ataque (Jorge Carrascal, Luis Díaz y Rafael Santos Borré) y aseguró que con estos jugadores sería fácil a aspirar a títulos como el de la Copa América y dominar la Eliminatoria Sudamericana.

“Mis delanteros son Borré y Lucho Díaz. No me gusta jugar con extremos. En la mitad podemos jugar con tres: Juanfer, suelto con tres volantes que son Castañeda, Arias y Carrascal para darle más fútbol (...) Creo que la selección tiene gol, tiene potencia con Lucho Díaz, tiene driblin y sociedad. Y con Borré tiene entrega, desgasta a los centrales, tiene gol y marca los espacios”.

Teófilo Gutiérrez no fue al Mundial del 2018 por cosas ajenas a lo futbolístico

Teófilo Gutiérrez mencionó prácticas dudosas dentro de la selección Colombia - crédito Getty Images

Las recientes declaraciones de Teófilo Gutiérrez, delantero del Real Cartagena, sobre el proceso de convocatoria para el Mundial de Rusia 2018, en el que no participó, han generado controversia. Estas aseveraciones arrojan luz sobre presuntas irregularidades en la selección durante dicho periodo, según reportes de Directv Sports.

Según Gutiérrez, en aquella época se le impusieron condiciones inusuales para formar parte del equipo nacional, sugiriendo una falta de transparencia en el manejo interno. Aunque no se mencionaron nombres propios, las insinuaciones apuntan hacia la gestión de Pascual Lezcano, representante del entonces DT José Néstor Pékerman, y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

“Yo creo que no fui más que todo por problemas que no me gustaron dentro de la selección que algunos ya saben. Después se volvió eso, una fiesta como dice uno, cualquiera iba a la selección. A mí me dijeron ‘no mira, si vas al Mundial de Rusia tienes que hacer esto’ no me gusta que me impongan cosas. Primero, yo tengo respeto por el grupo, por mis compañeros, por el país, no voy a ir porque tenga que dar algo o no”, aseguró Gutiérrez.

'Teo' Gutiérrez no fue convocado al Mundial de Rusia 2018 - crédito Colprensa

Las irregularidades mencionadas podrían implicar el uso de la selección para aumentar el valor de mercado de ciertos jugadores, favoreciendo intereses particulares. Sin embargo, Álvaro González Alzate, vicepresidente de la FCF, rechazó estos reclamos en comentarios a El Tiempo, calificándolos de difusos y sin denuncias concretas.

“Absolutamente nada. En esa entrevista dice muchas cosas, pero no denuncia nada concreto. Es completamente delirante y difusa. Además, recordemos que Pékerman no se fue de la Selección por falta de resultados deportivos positivos. Ni tampoco ningún jugador hizo comentario o denuncias como esas, acerca del manejo deportivo y técnico de Pékerman. A él se le terminó la vigencia de su contrato y de común acuerdo con la Federación decidió No renovarlo y listo. Nada distinto ocurrió”, dijo el directivo.

Gutiérrez expresó su desacuerdo con las prácticas internas, afirmando que su no convocatoria al Mundial se debió a razones más allá de su rendimiento deportivo. Por otro lado, González Alzate reconoció que las tensiones entre Pékerman y la federación no se debieron a cuestiones deportivas, sino a desacuerdos administrativos influenciados por Lezcano. Estas fricciones finalmente impidieron la renovación del contrato de Pékerman con la selección.