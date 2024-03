Con particular video, el senador Alex Flórez envió contundente mensaje a quienes lo critican: “No dejen de hacerlo”

Alexander Flórez también aprovechó unas declaraciones de Federico Gutiérrez para arremeter contra la actual administración de Medellín: "Hay que aprender algunos principios básicos del derecho para no llegar a esos espacios a decir bobadas" - crédito @AlexFlorezH7X y Colprensa

El senador Alexander Flórez publicó, el jueves 14 de marzo, un particular video con el que lanzó pullas a quienes lo han criticado por sus posturas políticas y polémicas en las que se ha visto envuelto.

El congresista ha figurado recientemente por haber solicitado ante la Alcaldía de Medellín el informe de 501 hallazgos de irregularidades presentados por Federico Gutiérrez contra la administración de Daniel Quintero.

Además, ha sido fuertemente criticado desde que fue suspendido por la Procuraduría en sus primeros días como senador, por insultar borracho a unos policías en Cartagena.

Sin embargo, Flórez le ha salido al paso a sus detractores con contundente mensaje: “A los fachos frustrados que me insultan, no dejen de hacerlo, no saben la inspiración que es leerlos. 18 meses y contando”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Alexander Flórez lanzó pulla a quienes lo critican, con particular video haciendo ejercicio - crédito @AlexFlorezH/X

Este mensaje lo acompañó de una serie de cortos sobre su rutina de ejercicio en el gimnasio. En los clips se ve al senador levantando pesas en lo que sería parte de su entrenamiento de crossfit enfocado en piernas y abdomen.

El senador aprovechó la oportunidad para alardear sobre su estado físico en redes - crédito @AlexFlorezH/X

Precisamente, sobre la solicitud de Flórez de conocer el informe de las presuntas irregularidades en la anterior administración de Medellín; en la que pidió información sobre quiénes realizaron la investigación, experiencia, conocimientos, el método y si son funcionarios, así como la copia de las denuncias formuladas ante las autoridades; Federico Fico Gutiérrez respondió negándose a compartir las pruebas.

Con un mensaje publicado en X, el mandatario local aseguró: “Los que se robaron a Medellín están desesperados. Uno de los que hace parte de banda, sobre el cual también existen investigaciones, pretende que desde la alcaldía le hagamos llegar todas las investigaciones que hoy reposan en los entes de control”.

Seguido, dijo: “En muchas de ellas están los testigos y sus declaraciones. Ni más faltaba que le vamos a entregar las pruebas y los testigos a los victimarios. Sería una gran irresponsabilidad y torpeza. ¿Quieren los nombres de los testigos para intimidarlos o matarlos?”

Fico Gutiérrez también arremetió contra el exalcalde Daniel Quintero y aseguró que las pruebas están en manos de las autoridades: “Y ahora, el jefe de la banda dice que nada de eso existe. La información reposa completa en @FiscaliaCol @PGN_COL @CGR_Colombia @ContraloriaMed @personeriamed Ya que están tan desocupados y parece que no tienen que trabajar, se tendrán que ocupar cuando los empiecen a llamar los entes de control uno a uno. Mientras tanto yo sigo preguntando: DÓNDE ESTÁ LA PLATA ?”.

Federico Gutiérrez se negó a presentar el informe sobre los más de 500 hallazgos de presuntas irregularidades en la anterior administración - crédito @FicoGutierrez/X

Las declaraciones de Gutiérrez obedecen a una publicación hecha por Daniel Quintero en la que expresó: “Se acuerdan del show de Fico con la auditoría forense y los 501 ‘hallazgos’. Nos pareció sospechoso que Fico no quisiera entregar el informe a los medios de comunicación. También que los medios hubieran hecho tal despliegue sin conocer el informe”.

“(...) Sorpresa, no lo tienen. Tampoco se entregó a los órganos de control. Fico Fake hizo un show mediático”, sostuvo Quintero.

Y es que, el Congreso le había ordenado al alcalde de Medellín entregar el informe en un plazo máximo de cinco días. Sin embargo, la respuesta que recibió el senador Alexander Flórez por parte de la Alcaldía es que no le responderán en su calidad de congresista, sino de ciudadano, debido a que en su investidura solo puede realizar control político a entidades nacionales. Esa función, para el caso local, le corresponde al Concejo.

En ese sentido, la respuesta no se dará en los cinco días sino en el plazo extendido de un derecho de petición.

Respuesta de la Alcaldía de Medellín a la solicitud de Alex Flórez sobre informe de auditoría forense a la administración Quintero - crédito X

Mientras tanto, Alexander Flórez le respondió a Fico Gutiérrez asegurando que “insinuar que hago parte de una banda que mata gente es un acto cobarde y ruin de su parte contra mí y mi familia”, y le recordó las investigaciones en su contra cuando fue alcalde de Medellín por presuntos vínculos con una organización criminal llamada La Oficina de Envigado. “Le recuerdo que el que tiene escándalos por posibles vínculos con una Oficina de narcotraficantes asesinos es usted, no yo. Tendrá que responder ante la nueva fiscal, una que no es puesta por sus amigos”.

El senador Alexander Flórez arremetió contra la actual administración de Medellín, en cabeza de Federico Gutiérrez - crédito @AlexFlorezH/X

En una última publicación, el senador petrista arremetió contra la actual administración diciendo: “Hay que contarle a los muchachos que son concejales de Fico que si el Concejo de Medellín puede hacer control político a la alcaldía, mucho más el Congreso de la República. Hay que aprender algunos principios básicos del derecho para no llegar a esos espacios a decir bobadas”.