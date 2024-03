Trancones eternos: mientras esperaba en el tráfico, tiktoker bogotano pidió y recibió un domicilio en su vehículo

Un domicilio, según su video, tardaría menos que un recorrido de apenas 200 metros en Bogotá - crédito @pugaliciousss / TikTok

Con un puesto fijo en los listados de ciudades con más tráfico en el mundo, Bogotá y sus habitantes parecen acostumbrado a avanzar poco en mucho tiempo, al punto en el que, los ciudadanos, víctimas de las obras y la falta de planeación urbanística, han optado por aprovechar al máximo su tiempo en las vías; ya que, al año representa al menos 100 horas más de lo que debería.

Cuenta de ello, el video compartido en marzo de 2024 por el tiktoker bogotano Camilo Pugliato, quien, apenas en dos cuadras, logró pedir un domicilio por Rappi y consumirlo en su totalidad, sin lograr salir del trancón.

“Les voy a mostrar lo que, realmente es estar en el carro. Estoy en la esquina de la 97a con 9a y la idea es llegara a la esquina de la 100 con 10a. O sea, es una cuestión de 200 metros. Son las 6:11 p. m. y literalmente estamos en la esquina, pero veo la situación tan complicada que me acabo de pedir un domicilio y yo creo que me alcanza a llegar”, lamentó, con un toque de humor para pasar el mal rato.

Pugliato tardó 37 minutos en recorrer dos cuadras - crédito @pugaliciousss / TikTok

En su video, de no más de dos minutos, realizó una actualización a las “6:15″ habiendo “avanzado, probablemente, el espacio de un carro y estamos a punto de llegar a la esquina de la (calle) 97a con 9a Bis, avanzamos una cuadra”.

Y, antes de llegar a la calle 10a, recibió su pedido: algunas frituras que lo distrajera mientras lograba avanzar y lo ayudara a comprobar que, en Bogotá, algunas calles, parecen parqueaderos en las horas pico:

“Oigan, esto es increíble. Me llegó el domicilio en el trancón, me llegó el domicilio en el trancón y esta vaina sigue sin moverse, en lo que avanzamos una cuadra. Pero bueno, al menos puedo no morirme de hambre, por lo menos. Yo creo que, si quisiera, me podría hasta ver una película, literalmente. En verdad, esto es un parqueadero”.

Tráfico en Bogotá puede quitarle casi 5 días al año por culpa de los trancones - crédito Universidad de los Andes

Antes de dar por terminada la pieza, logró grabar en por lo menos dos ocasiones adicionales: “Ya son las 6:26 y no he podido llegar ni siquiera a la esquina de la 10a. Estoy justo en la esquina de la 9a Bis, en todo este tiempo he avanzado una cuadra, más o menos (...) 6:38 y acabamos a legar a la esquina de la (calle) 97a con 10a”.

Hasta “finalmente” llegar: “Ahí está el semáforo de la 100 con 10a. Increíblemente, una distancia que nos hubiera tomado máximo cinco minutos... son las 6:47. Nos tomó, exactamente, 37 minutos... Surreal, esto solo pasa en Bogotá”, insistió, convencido de que la vida se les pasa a los bogotanos en el asiento del carro y no con sus seres queridos.

En el 2023, los bogotanos perdieron más de 100 horas en el tráfico

Bogotá figura entre las ciudades con mayor congestión vehicular a nivel global, ocupando el puesto 19, de acuerdo con el TomTom Traffic Index 2023. Este análisis revela que los habitantes de la capital colombiana gastan, en promedio, 117 horas al año en medio de trancones, lo que implica casi una semana laboral atrapados en el tráfico. Esta métrica, aunque refleja una disminución en comparación con las 137 horas reportadas en 2022, señala los desafíos constantes que enfrenta la ciudad en términos de movilidad.

El estudio demuestra que el tiempo perdido en atascos no solo afecta la productividad de los bogotanos, sino también, tiene implicaciones ambientales significativas. Específicamente, se estimó que las 117 horas de congestión vehicular resultaron en la emisión de un mínimo de 265 kg de dióxido de carbono.

Bogotá sigue ocupando los primeros lugares en listados de ciudades con más tráfico en el mundo - crédito María Castillo

A pesar de la mejora leve en la reducción del tiempo perdido en comparación con el año anterior, estos datos señalan el impacto tangible de la congestión vehicular tanto en la calidad de vida de los ciudadanos como en el medio ambiente. La Administración Distrital de la exalcaldesa Claudia López inició una serie de obras para mejorar esta situación; sin embargo, los resultados siguen pendientes de una evaluación a largo plazo.

El TomTom Traffic Index clasificó a Londres, Dublín, y Lima como las ciudades con los índices más altos de horas perdidas debido al tráfico, superando a Bogotá en este aspecto. Pero, el lugar ocupado por Bogotá refuerza la percepción de la metrópoli como uno de los centros urbanos con mayores desafíos de tráfico en el mundo. Este índice es una herramienta valiosa para comprender la dimensión de los problemas de movilidad y buscar soluciones efectivas.