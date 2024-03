Colombiana generó polémica tras asegurar que se siente francesa sin ni siquiera hablar francés: “No tengo ningún vínculo con Colombia”

La colombiana que se identificó como transnacional - crédito @crisnorway/TikTok

Día a día las redes sociales presentan un nuevo tipo de polémica, discusión o momento gracioso que capta la atención de la mayoría de los internautas y en Colombia ya apareció el video viral de esta semana.

En esta ocasión se trata de una corta entrevista de una mujer colombiana que acuña el concepto de “transnacionalidad” como aquella forma de identificarse con nacionalidades extranjeras y no la de nacimiento.

Si bien esto llamó la atención, lo que terminó popularizando el momento fue que la joven se identificó como francesa, sin siquiera hablar el idioma o de haber visitado ese país, lo que causó bastantes reacciones de burla y ridiculización a sus comentarios.

“Existimos las personas transnacionalidad. Somos las personas que nacimos en un lugar y nos sentimos identificadas con otra nacionalidad distinta a la de su país de origen. Yo nací en Colombia, pero yo me siento francesa, me visto como una francesa, llevo mi vida como una francesa, no tengo ningún vínculo con Colombia, trato de neutralizar mi acento porque no me siento colombiana. No hablo francés y no he estado en Francia”

Francia es uno de los países más queridos por los colombianos - crédito EFE/IAN LANGSDON

“Yo me siento Europeo, vivo como europeo y mi estilo de vida es el de un europeo, pero no hablo inglés, nunca he estado en Europa, soy chaparro prieto y panzón por los frijoles”. -@Alejand54758637

“Una paisa que se cree francesa nunca ha estado en Francia y no se identifica como colombiana, he escuchado estupideces, pero esta es la mejor. Bienvenidos a estupilandia”. -@alexperez1833

“A eso íbamos a llegar al permitir que la gente se sienta identificada con lo que le da la gana. PSD: Suena más paisa que cualquier otro, qué pena ajena”. -@crisB9405

“Esa joven está peor que las aguas que vendía el Chavo del 8 que eran de tamarindo, pero parecían de limón y sabían a Jamaica”. -@El_Empanadologo

No obstante, dentro del mar de burlas y chistes en contra de la joven, también se presentaron algunos comentarios que impulsan a la muchacha a perseguir sus sueños e intentar viajar a Francia para que por fin se pueda sentir como en casa.

“Hablo noruego, vivo en Noruega, vivo como noruego, y me siento más argento que nunca. Un poco la entiendo, espero algún día pueda mudarse a Francia y darse cuenta de que son todos unos amargados hdps”. -@SayonaraYamato

Qué es la transnacionalidad

La transnacionalidad es un concepto globalizado - crédito EFE

Desde la concepción académica, la transnacionalidad ha emergido como un concepto crítico en la comprensión de las dinámicas que superan los límites nacionales de los países, jugando un papel significativo tanto en la economía global como en la expansión de empresas multinacionales y firmas transnacionales.

Este fenómeno, intrínsecamente vinculado con el proceso de mundialización, refleja cómo las actividades empresariales y económicas han evolucionado para abarcar operaciones en múltiples países, desdibujando las fronteras tradicionales, planteando nuevos desafíos y oportunidades para el comercio y la inversión internacional.

La transnacionalidad no solo afecta al sector corporativo, sino que también tiene implicancias en aspectos sociales, culturales y políticos a nivel global. La expansión de las empresas multinacionales y el surgimiento de firmas transnacionales han sido impulsados por la búsqueda de nuevos mercados, eficiencias operacionales y ventajas competitivas en un entorno económico que favorece la integración y cooperación internacional.

Este proceso ha transformado la manera en que las empresas operan, promoviendo una mayor interconexión entre países y economías, y fomentando el desarrollo de estrategias comerciales que trascienden las limitaciones geográficas.

Al contrario de como menciona la mujer en el video, según este concepto de transnacionalidad, es casi que obligatorio que los individuos interactúen directamente con ambos países y no se basa únicamente en creencias.